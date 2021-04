Economía Ampliar Almería exporta el 20% del total andaluz jueves 15 de abril de 2021 , 18:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las exportaciones andaluzas alcanzan los 2.534 millones de euros en febrero y logran un superávit comercial de 481 millones



Las exportaciones de Andalucía alcanzaron el pasado mes de febrero los 2.534 millones de euros, arrojando un saldo positivo de la balanza comercial con el exterior de 481 millones, fruto de la diferencia con los 2.053 millones que importó. Un superávit comercial récord para este mes que cuadruplica al que registró en febrero de 2020, de 117 millones, y que contrasta con el déficit que presentó España en su conjunto, de 1.082 millones, con una tasa de cobertura del 96%, inferior hasta en 27 puntos a la andaluza, que se sitúa en el 123%.



El sector exterior andaluz muestra en febrero claros síntomas de reactivación en los mercados internacionales y un mejor comportamiento que la media nacional, que acusa una bajada del 1,9% hasta los 23.542 millones. Así, las ventas de la comunidad sólo descienden un 1,4% en comparación con febrero de 2020, el mejor febrero de la historia para el comercio exterior andaluz desde que existen registros homologables (1995), cuando exportó 2.569 y creció un 2,9%; y la bajada es la menor de toda la serie mensual desde la irrupción de la Covid-19 en España, de modo que la factura exportadora en este segundo mes del año es un 1,6% superior a la registrada en febrero de 2019 (2.495 millones).



Asimismo, si se analizan únicamente las exportaciones no energéticas, es decir, excluyendo el capítulo de combustibles y aceites minerales, las ventas crecen un 4,7% respecto a febrero de 2020, hasta los 2.254 millones. Un incremento favorecido por la recuperación que ha experimentado el comercio de materias primas industriales como los minerales, el cobre o la fundición al hilo del restablecimiento de la actividad industrial en los mercados internacionales.



Por lo tanto, el descenso de las exportaciones andaluzas en febrero responde principalmente a la caída de las ventas del capítulo de combustibles y aceites minerales, que suponen el 10,6% del total y sufre en febrero un descenso del 21,9%, hasta los 267 millones. Un capítulo sometido a fuertes fluctuaciones de precio en el mercado internacional y muy afectado por la ralentización de la economía mundial provocada por la COVID-19.



Por su parte, las importaciones experimentaron un descenso del 16,3% hasta los 2.053 millones, lo que permite a Andalucía arrojar un superávit de 481 millones en febrero, con una tasa de cobertura del 123%. Por contra, el conjunto de España sufre un déficit de 1.082 millones de euros, debido a unas exportaciones que bajaron un 1,9% en este mes, hasta los 23.542 millones, y unas importaciones que cayeron un 5,7%, hasta los 24.624 millones, lo que genera una tasa de cobertura del 96%, hasta 27 puntos menor que la andaluza.





Superávit de más de 800 millones en el acumulado del año

El impacto económico de la Covid-19 también incide en la evolución de las exportaciones andaluzas en el acumulado del año. Así, entre enero y febrero de 2021, las ventas han sumado 4.757 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,5% respecto al mismo periodo de 2020, principalmente por la bajada del 25,9% que registran los combustibles, hasta los 519 millones, que representa el 10,9% de la factura total.



No obstante, la comunidad arroja un claro superávit en su balanza comercial con el exterior, de 806 millones, frente al déficit de 2.851 millones del conjunto de España, que presenta una tasa de cobertura del 93% en este periodo, hasta 27 puntos inferior a la andaluza, del 120%.





Tirón del aceite de oliva y cinco capítulos industriales

La recuperación de las exportaciones del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, tercero en ventas con el 9,4% del total, que se observaba en enero se confirma en el mes de febrero, cuando experimenta un crecimiento del 46% hasta los 235 millones de euros, el segundo mayor de los diez primeros capítulos. De ellos, 214 millones corresponden a aceite de oliva, cuyas ventas se elevan un 50% interanual, debido al fuerte tirón de la demanda de Italia y Estados Unidos, mercados en los que duplica sus ventas en febrero.



También incrementaron sus exportaciones en febrero hasta cinco capítulos industriales que se encuentran entre los más exportados de Andalucía, el cobre y sus manufacturas, sexto capítulo en ventas, con una subida del 18,7% hasta los 105 millones (4,1%); la fundición, hierro y acero, en séptimo lugar, con un alza del 6,9% hasta los 103 millones (4,1%); los minerales, escorias y cenizas, con un aumento del 5,5% hasta los 101 millones (3,9%); el capítulo de otros productos químicos, que protagoniza la mayor subida de los diez primeros capítulos, del 67%, hasta los 95 millones (3,8%); y el de máquinas y aparatos mecánicos, que asciende un 3,2% hasta los 58 millones (2,3%).



Con todo, el primer capítulo en ventas en febrero de 2021 fue el de legumbres y hortalizas, con una factura de 430 millones, el 16,9% del total, que se mantiene prácticamente igual al experimentar una leve bajada del 1,3%; al que le sigue el de los combustibles y aceites minerales, con 267 millones, el 10,6% y un descenso del 21,9%.



En cuarto lugar, se posicionaron las frutas, con 221 millones, el 8,7% del total y una caída del 17,1% respecto a febrero de 2020, cuando las ventas registraron un fuerte crecimiento del 22% (266 millones); seguidas de los aparatos y material eléctrico, con 113 millones (4,5%) y descenso del 13,9%.





Crecen siete de los diez primeros mercados, con EEUU al frente

En febrero de 2021, crecen las exportaciones en siete de los diez primeros mercados del sector exterior andaluz, con el mayor incremento de las ventas en un mercado no europeo y clave en el comercio internacional, Estados Unidos, que sube un 18,7%, hasta los 173 millones. Estos datos lo aúpan a quinto mercado mundial y primero no europeo de Andalucía, con el 6,8% de las ventas, gracias a la fuerte subida de las exportaciones de aceite de oliva, que duplica su dato hasta los 32 millones, y de las manufacturas de piedra y yeso, que crecen un 32% hasta los 24,3 millones.



Asimismo, arroja datos positivos otro de los grandes mercados mundiales, China, donde las exportaciones andaluzas aumentan un 0,3% hasta los 102 millones, el 4% del total, para situarse como noveno mercado exterior y tercero no europeo de la región.



También suben las exportaciones en mercados europeos muy competitivos como son Francia, segundo destino, con un 9,5% más hasta los 272 millones, el 10,8% del total; seguido de Italia, con un 9,7% más hasta los 257 millones, el 10,1%; Reino Unido, que crece un 1,2% hasta los 193 millones (7,6%); Portugal, en sexto lugar con un alza del 1,7% hasta los 165 millones (6,5%); al que le sigue Países Bajos, con un 6,7% más, hasta los 138 millones (5,5%).



Únicamente se resienten las ventas en tres de los diez primeros mercados exteriores de Andalucía en febrero, Alemania, primer destino, donde se produce una ligera bajada del 1,6% hasta los 298 millones, el 11,8% del total; Marruecos, en octavo lugar, con un descenso del 13,9% hasta los 114 millones; y Bélgica, en décimo lugar, con una caída del 32% hasta los 67 millones, el 2,6%.

Cinco provincias crecen y seis arrojan superávit

Cinco provincias andaluzas incrementaron sus exportaciones en el mes de febrero, dos de ellas a doble dígito, y seis de ellas alcanzaron superávit en su balanza comercial con el exterior; todas salvo Cádiz y Huelva, cuyas balanzas comerciales están absolutamente condicionadas por las importaciones energéticas que entran a través de sus puertos para abastecer a Andalucía y buena parte de España.



Córdoba fue la provincia que más aumentó sus ventas al exterior en este mes, un 27,8% hasta los 207 millones, el 8,2% del total, situándose como quinta exportadora con un superávit comercial de 108 millones, el segundo mayor de las provincias; a la que le sigue en crecimiento Sevilla, cuarta en ventas, con un alza del 19,9% hasta los 439 millones, el 17,3% del total y un superávit de 59 millones, el tercero más alto; y Jaén, con un 9,9% más hasta los 112 millones, el 4,4% del total y un superávit de 31 millones.



Igualmente, suben las exportaciones de Granada, un 7,6% más hasta los 129 millones (5,1%), arrojando un superávit de 58 millones; y de Almería, primera exportadora en febrero, con 510 millones, el 20,1% y un alza del 4,2%, que también destaca por tener el mayor saldo positivo con el exterior, de 334 millones.



En cambio, en febrero descendieron las ventas de Cádiz, segunda provincia exportadora, con 482 millones, el 19% del total y una bajada del 13,9%; Huelva, en tercera posición con 460 millones, el 18,2% y una caída del 15,4%; y Málaga, con 194 millones, el 7,6% y un 13,7% menos interanual, que arroja un superávit de 3,3 millones.



