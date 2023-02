Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Almería exporta el 54% de la horticultura andaluza martes 21 de febrero de 2023 , 20:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es también la provincia que más crece en el año 2022 El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes del balance sobre el cierre de 2022 de las exportaciones agroalimentarias, ejercicio en el que Andalucía ha logrado un récord histórico por elevar su facturación hasta los 14.061 millones de euros en 2022, cifra que supone un incremento del 13,5% con respecto al año anterior. El balance presenta también una disminución del 6,5% del volumen exportado con respecto al pasado ejercicio, que se queda en 7.626.639 toneladas de productos agroalimentarios. Por provincias, Almería continúa liderando el ranking con ventas al exterior por valor de 3.917 M€ en 2022, un 12,4% más que en el conjunto del año 2021, según una nota del Gobierno andaluz. Sevilla mantiene la segunda plaza con una facturación de sus exportaciones agroalimentarias que el pasado año fue de 3.498 millones y con un incremento del 24,7% con respecto a 2021. El tercer lugar lo ocupa la provincia de Huelva, con 1.647 millones, un 6,8% más. La provincia de Málaga ha cerrado su facturación en 1.438 millones (+10%); mientras que Córdoba ha alcanzado los 1.239 millones (+13,4%) y Granada los 957 millones (+6,2%). Cádiz ha superado los 942 millones (+2,3%) y en Jaén han cerrado 2022 con 419 millones, el mayor aumento de Andalucía (+27,3%). Los productos agroalimentarios más vendidos por Andalucía al exterior en 2022 fueron, por este orden, el aceite de oliva, que supera los 3.280 millones (+24,3%); el pimiento (948 millones y un 10,1% más) y el tomate (806 millones; con un 16,9% más), seguidos de pepino, fresas y aceitunas. ALEMANIA, PRIMER MERCADO

Respecto a los mercados de destino de las exportaciones de los productos agroalimentarios andaluces, se mantiene invariable con Alemania en primer lugar, donde se sigue creciendo hasta alcanzar un valor de 2.423 millones (+11,1%). Le siguen los mercados de Francia, con 1.793 millones (+10,8%); Italia, con 1.474 millones (+15,8%); y Portugal, con 1.105 millones (+16,4%). En el caso de las exportaciones fuera de la Unión Europea, Reino Unido ha alcanzado los 1.057 millones, cifra que representa una caída del 3,1%; mientras que las ventas a Estados Unidos han subido un 26,1% y han llegado a 1.026 millones. Por sectores, el de las frutas y hortalizas andaluzas exportó en 2022 productos por valor de 6.952 millones. Esta cantidad supone un récord absoluto de la serie histórica, con un incremento del 8,1% respecto al año anterior. ALMERÍA, EL 54% DE LAS EXPORTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS La provincia de Almería concentra el 54% de las exportaciones hortofrutícolas al alcanzar unas ventas el año pasado por valor de 3.751 millones (+13,1%). Le siguen Huelva, con 1.446 millones (+5%), y Málaga, con más de 495 millones (-0,1%). En el caso de Granada, esta cifra se ha situado en 487 millones (+2,7%) y en Sevilla ha ascendido a 456 millones (+6,9%). Las exportaciones de frutas y hortalizas de Cádiz han rozado los 160 millones (-11,6%); las de Córdoba han superado los 144 millones (-2%); y, finalmente, la provincia de Jaén ha exportado productos hortofrutícolas por 11,6 millones (-1,2%). Por su parte, el sector andaluz del aceite de oliva destaca por haber alcanzado en 2022 la cifra histórica de 3.286 millones, lo que representa un incremento del 24,3%. El aumento porcentual más importante lo ha registrado Málaga, con un 39% más que le ha permitido superar los 436 millones. Sevilla continúa liderando este ranking con unas exportaciones que han supuesto un valor de 1.515 millones, un 24,2% más. Le siguen Córdoba, con 747 millones (+16,3%); la provincia de Jaén, con 340 millones (+38,1%); y Granada, con 216 millones (+13,4%). Almería y Huelva destacan en negativo por la disminución del valor de sus exportaciones aceiteras en un 1,5% hasta los 9,4 millones y un 2,3% hasta los 15 millones, respectivamente. Cierra el listado la provincia de Cádiz con exportaciones de aceite de oliva por 5,4 millones en 2022 (+19,5%).

