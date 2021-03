Economía Almería exporta por 5,1 millones de euros a Oriente Medio martes 09 de marzo de 2021 , 12:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El sector agroalimentario andaluz avanza con Extenda en su expansión hacia Oriente Medio, donde las exportaciones crecieron un 4,5% en 2020 Extenda, en su objetivo de fomentar la expansión del agroalimentario andaluz hacia Oriente Medio, ha propiciado la participación de diez empresas de alimentación y bebidas en la 25º edición de la feria Gulfood, celebrada en el recinto ferial Dubai World Trade Center (Emiratos Árabes) entre el 21 y 25 de febrero. Gulfood es la cita líder en Oriente Medio y la región MENA dedicada al sector de la alimentación y tiene, por tanto, una gran potencialidad para la expansión del sector andaluz en esta región estratégica, en la que las exportaciones andaluzas de alimentación y bebidas crecieron un 4,5% en 2020, hasta alcanzar los 221 millones de euros. Este foro de excepción, celebrado bajo el lema ‘Reconsiderando la alimentación’, ha permitido a las firmas andaluzas dar a conocer su oferta ante miles de visitantes profesionales de más de 200 países, descubrir nuevas tendencias y establecer contacto directo con los principales compradores y distribuidores de Oriente Medio y África, así como del Sudeste Asiático, Oceanía y Europa. Las empresas andaluzas han expuesto sus productos en el pabellón español organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, que también ha contado con propuestas singulares de cata y degustación dentro de la campaña #Spain Food Nation, como ‘El túnel del aceite’, en la que han participado las empresas aceiteras de la comunidad. Buenas perspectivas en Oriente Medio y la región MENA A pesar de la crisis derivada de la pandemia, existen buenas perspectivas de crecimiento para el sector agroalimentario en Oriente Medio. El crecimiento de la población, los esfuerzos de diversificación de las economías de la zona, el rápido desarrollo de las infraestructuras y el auge del comercio electrónico contribuyen a este pronóstico positivo. En este sentido, el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha resaltado la importancia de “posicionar estratégicamente a la industria agroalimentaria de Andalucía en Oriente Medio y la región MENA, que ofrecen las proyecciones de crecimiento regional para el sector más fuertes junto con Asia-Pacífico, especialmente en el segmento ecológico y saludable, las bebidas innovadoras y los cárnicos con certificado halal”. Asimismo, Bernal subrayó la importancia de dirigir la atención a Emiratos Árabes y, más concretamente, a Dubái por su condición de hub regional, que implica que una parte importante de la mercancía que importa se reexporta a otros países de la región. Oportunidades en el mercado halal Además, el consejero delegado ha destacado que Gulfood “es la cita clave para explorar las oportunidades que ofrece el mercado halal, al ser el mayor escaparate mundial de productos con esta certificación”. Según ha señalado, es “un sector floreciente que está experimentado un crecimiento significativo tanto en países musulmanes como no musulmanes”. Por todo ello, Extenda ha diseñado una amplia programación de acciones en estos mercados, en la que se incluyen una misión directa a Emiratos Árabes para el sector hortofrutícola en este mes de marzo; otra para la industria auxiliar de la agricultura a Irán y, también en este destino, la participación en la feria Iran Agrofood; así como en la conferencia Oman Energy y un webinario sobre oportunidades de negocio en Arabia Saudita, entre otras. Asimismo, para dar apoyo directo sobre el terreno a las firmas andaluzas, la empresa pública cuenta dentro de su Red Exterior con una oficina en Emiratos Árabes, que también presta servicios a Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Omán; y con una antena en Irán. Empresas andaluzas expositoras en Gulfood Hasta Dubái ha viajado con el apoyo de Extenda una delegación de diez empresas andaluzas del sector agroalimentario compuesta por cuatro firmas de Sevilla: Grupo Ybarra, Cárnicas Sierra Sur, Torres y Ribelles y Herbamar; dos de Córdoba: Aceitunas Torrent y la productora de aceite de oliva F.J. Sánchez Sucesores; dos de Málaga: Cárnicas Coviher y Onifood Overseas; una de Granada: Iffco Iberia; y una de Almería: Luxeapers. La organización de esta acción por parte de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. El atractivo del agroalimentario andaluz en Oriente Medio Andalucía es la segunda comunidad de España en exportaciones a Oriente Medio, con 221 millones de euros en 2020, el 16,9% de las ventas nacionales y un crecimiento del 4,5% respecto a 2019. Andalucía mantiene, además, una balanza comercial muy saneada con la misma, con un superávit comercial de 203 millones y una tasa de cobertura del 1.085%, que implica que las exportaciones multiplican por once a las importaciones. En este año, los principales productos agroalimentarios exportados por Andalucía a Oriente Medio fueron el aceite de oliva, que sumó una factura de 78 millones, el 35% del total, con un crecimiento del 3,1% respecto a 2019; las conservas hortofrutícolas, con 62 millones, el 28,3% del total y similar comportamiento al del año anterior; y las preparaciones alimenticias diversas, con 19,8 millones, el 9% del total y un alza del 6,4%. También destaca la venta de frutas, con 15,6 millones, el 7% del total y un ascenso del 17,2%; los productos de alimentación animal, con 14,2 millones, el 6,4% y una subida del 46%; otras grasas y aceites, con 6,9 millones, el 3,1% y aumento del 2,9%; y las hortalizas, con 3 millones, el 1,4% y un crecimiento del 89%, el mayor de los diez primeros productos. Sevilla, provincia líder en ventas y Huelva, la que más crece Según los datos de Extenda, la provincia que más ventas agroalimentarias realiza a Oriente Medio es Sevilla, que aglutina más de la mitad de las exportaciones (52%), hasta los 115 millones en 2020, cifra similar a la de 2019. Le sigue Córdoba, con 37 millones, el 16,9% del total y el tercer mayor aumento del año, del 15,7%; y Granada, con 21,1 millones, el 9,5% y alza del 11,8%. A continuación, se sitúa Málaga, con 20,7 millones (9,4% del total) y subida del 4,2%; seguida de Cádiz, con 16,1 millones (7,3%) y ascenso del 12,2%; Almería, con 5,1 millones (2,3%) y crecimiento del 16,6%, el segundo mayor en 2020; Jaén, con 4,5 millones (2%) y descenso del 21,4%. La provincia que más creció fue Huelva, con un incremento del 24% interanual hasta los 1,3 millones (0,6%); Principales clientes en la región Arabia Saudí es el principal cliente del agroalimentario andaluz en Oriente Medio, el cual registró ventas por valor de 81 millones en 2020 y un aumento del 11,5% respecto a 2019. Le sigue Emiratos Árabes, con 52 millones y uno de los mayores crecimientos del año, del 23,8%. Otros mercados de interés en la región son Israel, al que Andalucía exportó alimentos y bebidas por 23,2 millones, un 23,4% menos; Kuwait, con 13,2 millones y una subida del 16%; Omán, con 11,9 millones y descenso del 18,1%; Qatar, con 11,6 millones y un alza del 6,9%; e Irak, con 10,8 millones y un incremento del 23,8%. Tendencias de alimentación en Oriente Medio y región MENA A pesar de la pandemia y los conflictos políticos que afectan a la región, de acuerdo con el último informe realizado por Euromonitor, se espera un ligero crecimiento de la industria de alimentación y bebidas en la región de Oriente Medio y Norte de África (región MENA). La firma pronostica un aumento de más del 5% en el consumo de comestibles y bebidas calientes y superior al 15% en bebidas sin alcohol. De hecho, según McKinsey, el abastecimiento de comida y bebida es una de las pocas categorías de compras que ha aumentado durante la pandemia, con expectativas de crecimiento de un 11% respecto de lo que se ha consumido durante la pandemia. Según ICEX, el sector de las bebidas cuenta con previsiones muy favorables debido al interés del consumidor musulmán por nuevos productos y sabores que pueda disfrutar en sus tiempos de socialización. Así, los mocktails (combinados sin alcohol) y las bebidas sin alcohol (agua embotellada, zumos y bebidas carbonatadas) experimentan una buena evolución por el crecimiento del consumo social. Igualmente, las bebidas calientes (té y café) reflejan un fuerte desempeño en los hábitos de consumo, favorecido por el crecimiento de la conciencia sobre la salud entre la población. Por otro lado, el consumo de carnes y aves experimentó un incremento del 7%, especialmente, de aquellas opciones bajas en grasas y orgánica. Igualmente, la demanda de carne con certificado halal sigue creciendo con rapidez en la región, siendo los productos más demandados son el pollo, la carne y el cordero. Por último, es importante destacar que la alimentación consciente es uno de los últimos cambios en los hábitos de los consumidores en la región, que están empezando a buscar opciones de alimentos y bebidas mínimamente procesados y naturales.

