Podemos apuesta por el arte urbano en Almería

martes 09 de marzo de 2021 , 12:41h

Carmen Mateos presenta una moción para la puesta en valor del arte urbano como expresión artística









El arte urbano, también conocido como arte callejero o street art, surgió durante los años 90 en grandes ciudades como Berlín, Londres o Lisboa, identificándose como un tipo de expresión artística heterogénea que pretendía crear conciencia con mensajes de protesta o denuncia popular, no obstante, con el paso del tiempo este tipo de expresión artística se ha reconvertido en toda una categoría cultural y artística en sí misma dentro del espacio urbano.



“Nosotros queremos dar un paso más hacia la modernidad como ya han hecho otras ciudades que se han puesto en el mapa mundial gracias a algunos de sus grafitis callejeros. También es una forma diferente de embellecer la ciudad, acabar con las pintadas toscas y sinsentido artístico que afean muchas de las paredes de Almería” ha afirmado Carmen Mateos.



Son muchas las ciudades europeas que han visto en esta expresión artística un motor turístico y que no han dudado en crear Street Art Tours, visitas guiadas que muestran estas obras de arte. De igual forma, ya es habitual encontrar en las Oficinas de Turismo mapas de arte urbano en los que se puede consultar la ubicación e información sobre las obras y sus artistas.



La Portavoz de Podemos destaca que “el arte urbano no es sólo una mera forma de expresión artística, también es un valor añadido al turismo y a la cultura de nuestra ciudad que, gracias a estas intervenciones, podemos crear y fomentar una Almería más bella, más moderna y turística”.



“Con esta moción queremos que el Ayuntamiento de Almería lleve a cabo un estudio de lugares públicos que podrían ser limpiados para acoger obras de arte urbano y que se convoque un concurso de proyectos e ideas, la creación de un Festival de Arte Urbano de carácter anual que permita situar a Almería y a su Galería Urbana como una de las ciudades reclamo en este tipo de expresiones artísticas” señala Mateos.



En España, cada vez son más las ciudades y pueblos que apuestan por el arte urbano para adornar fachadas y edificios. Este arte puede embellecer a una ciudad dotándola de una personalidad única y convirtiéndola en un lugar mágico e idóneo para fotografiar. Ciudades como Vigo, Valencia, Zamora o pueblos como Tudela o Estepona que cuenta con el mural realista vertical más grande de Europa y de mayor superficie de España, ambas creaciones hechas por el artista José Fernández Ríos.



En la provincia de Almería es bastante popular el es el Vícar Hip Hop Street que, tras más de 20 años celebrándose ha conseguido convertirse en un referente de este tipo de eventos a nivel nacional e internacional, con un impacto altamente positivo en la economía local gracias a los miles de visitantes que recibe el municipio durante su celebración.



“Si está moción sale adelante, pronto los ciudadanos de Almería podríamos disfrutar de grandes obras urbanas en nuestra ciudad, y eso sería un gran aliciente para el turismo, pero sobre todo para los almerienses” ha concluido Carmen Mateos.