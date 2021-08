Economía Almería exporta por valor de 2.050 millones de euros viernes 20 de agosto de 2021 , 17:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Crespo subraya que estas cifras récord reflejan la fortaleza del agro andaluz, “que es un sector capital para la recuperación de Andalucía” Las exportaciones agroalimentarias crecen un 6,4% en el primer semestre y rozan los 7.000M€







Las exportaciones agroalimentarias andaluzas siguen ofreciendo números de récord al crecer un 6,4% en el primer semestre de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior, y rozan ya los 7.000 millones de euros. En concreto, el valor de las ventas de productos agroalimentarios de Andalucía en el exterior ha alcanzado, desde enero hasta junio, los 6.953 millones de euros.



La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha destacado el repunte registrado en el sector del aceite de oliva como uno de los factores principales de estas “impresionantes cifras” que, a su juicio, son un “fiel reflejo” de que el agro andaluz “es una pieza fundamental para la recuperación social y económica de Andalucía”. “El sector agrario es un sector capital para la comunidad andaluza”, ha enfatizado.



El crecimiento en el valor de las exportaciones registrado a lo largo de este primer semestre en el sector del aceite de oliva ha sido clave. De enero a junio de 2021, las ventas al exterior del aceite de oliva andaluz ha aumentado un 17,6% hasta alcanzar un importe de 1.294 millones de euros. Este notable incremento del valor de las exportaciones se produce, entre otros factores, gracias a un precio más equilibrado de este producto estrella y después de que se hayan eliminado los aranceles impuestos por Estados Unidos.



“El aceite de oliva es un referente primordial de las exportaciones andaluzas por su gran calidad y sigue siendo la llave de entrada para otros muchos productos agroalimentarios de Andalucía en el mercado exterior”, ha subrayado la consejera, quien ha resaltado el esfuerzo que está haciendo el sector oleícola de la región “para recuperar el protagonismo en los lineales norteamericanos tras demasiados meses afectado por unos aranceles injustos”.



Junto al aceite de oliva, sobresale el crecimiento del 13,3% que ha experimentado el sector de los frutos rojos hasta alcanzar los 1.186 millones de euros. Por su parte, el sector hortofrutícola andaluz ha conseguido superar en este primer semestre los 4.000 millones -4,082M€-, gracias a un incremento del 2,2%.

Crecimiento en todas las provincias

Todas las provincias andaluzas han aumentado sus exportaciones agroalimentarias a lo largo de estos seis primeros meses del año, si bien destacan los crecimientos del 20,3% de Córdoba, hasta alcanzar los 547 millones de euros, y del 24,3% de Jaén que supera los 168 millones. Unos incrementos que están ligados a los buenos resultados del aceite de oliva.



No obstante, la provincia de Almería es la que lidera el ránking con unas exportaciones que alcanzan los 2.050 millones de euros (+3,3%), gracias a un sector hortofrutícola que es referente indiscutible en el mercado exterior por la calidad de sus productos. Tras Almería, se sitúa la provincia de Sevilla, con 1.400 millones de euros (+6,3%), y Huelva, con casi 1.181 millones de euros (+7,8%), una cifra que se sustenta en la venta de sus preciados frutos rojos.



También resultan llamativos los crecimientos del 6,4% registrado por la provincia de Cádiz hasta alcanzar los 441 millones de euros, y del 6,2% de Granada, que rebasa los 487 millones. En lo que respecta a Málaga, la subida es del 0,6% y se sitúa en los 678 millones de euros.

Ránking de productos y destinos

Alemania ocupa el primer destino de las exportaciones andaluzas en este primer semestre del año con 1.333 millones de euros, registrando un crecimiento del 3,2% con respecto al mismo periodo de 2020. En el ránking aparece en el segundo lugar Francia, con 913 millones de euros (+5,7%) y en tercer lugar el Reino Unido, con 687 millones de euros, lo que supone un descenso del -4,3% asociado a los efectos del Brexit. Italia ocupa el cuarto puesto, con 656 millones y un aumento notable del 25,5%.



El primer país comprador de nuestros productos agroalimentarios fuera de la Unión Europea continúa siendo EEUU, que ocupa el séptimo puesto con compras que alcanzan los 399 millones de euros (+10,1%). China experimenta una significativa subida del 18,9%, totalizando adquisiciones por valor de 160 millones de euros. Ocupa el noveno puesto en este ránking.



El producto más vendido en los primeros seis meses de 2021 fue el aceite de oliva virgen extra, que crece de forma notable un 16,1% y alcanza los 812 millones de euros. Le siguen las fresas, con una importante subida del 16,5% -524M€-, y los pimientos que experimentan un incremento del 1,4% -516M€-. Tomates, pepinos, aceite de oliva no virgen, frambuesas y aceitunas ocupan los siguientes puestos en el ránking de productos agroalimentarios andaluces más vendidos en el exterior.

