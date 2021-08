Capital Ampliar El Ayuntamiento reduce casi un 20% el canon de las concesiones afectadas por el COVID viernes 20 de agosto de 2021 , 17:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El Ayuntamiento de Almería reducirá en casi un 20% la liquidación del canon de las concesiones demaniales que tuvieron que cesar su actividad por la crisis sanitaria originada por la COVID-19 en 2020 y que así lo han solicitado. En este sentido, la Junta de Gobierno Local aprobaba esta semana la adecuación del canon a la situación de emergencia provocada por la COVID19 de las dos explotaciones de bar-cafetería ubicadas en el Parque de las Familias; de la parcela municipal de equipamiento situada en la AA-CSA-04/160, frente al barrio de El Puche; de la parcela propiedad municipal junto al barrio de Villablanca, destinada a dotación deportiva; y de la cafetería y terraza situada en la parte central de la Rambla, a la altura del Instituto Celia Viñas.



El acuerdo adoptado estima “parcialmente” la solicitud para no liquidar el canon correspondiente al periodo en el que se impuso el cese de la actividad coincidiendo con la declaración del estado de alarma, variable entre los meses de marzo y mayo de 2020, dependiendo el tipo de actividad.



Se argumenta el acuerdo adoptado en “las excepcionales circunstancias derivadas de las crisis sanitaria del COVID 19, imposibilitando en todos los casos el uso privativo por parte del concesionario, al verse privado de su utilización en los términos inicialmente previstos en su contrato concesional, produciéndose de facto un alteración de los términos contractuales”.



En este sentido, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que esta medida supone para la Administración local “un esfuerzo importante a la vez que una pequeña contribución en la lucha contra la COVID. Desde el Equipo de Gobierno entendemos, sin embargo, esta actuación necesaria, puesto que puede ayudar a las economías de autónomos o empresas más afectadas por la pandemia, a pesar de la disminución de los ingresos en las arcas municipales que conlleva, en este caso en torno a un total de 42.000 euros”.





Combustible Parque Móvil Municipal

En el marco de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local se incluye también la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, así como los anexos, y el expediente de contratación del suministro de combustible para vehículos y maquinaria del Parque Móvil Municipal, con un presupuesto de licitación de 450.000 euros. El contrato será por un periodo de tres años (2022, 2023 y 2024 a razón de 150.000 euros anuales) con posibilidad de prorrogar durante dos años más, sin que la duración total pueda exceder de cinco años.



El objeto de este contrato incluye el suministro de combustibles de gasóleo de automoción, gasolinas, GLP (Gas licuado del petróleo) para vehículos adaptados a ese combustible, así como de electricidad de distribución en gasolineras para recarga de vehículos eléctricos.





Estudio geotécnico

Se ha adjudicado igualmente el contrato menor de los servicios de Estudio geotécnico-patológico del antiguo Cine “Katiuska”, a la mercantil ICC Control de Calidad S.L. por importe de 3.557,40 euros, un trabajo que tendrá un plazo de ejecución de un mes. Se trata de un paso más en el objetivo municipal de puesta en valor de este antiguo almacén portuario de arquitectura singular situado en la calle Hernández y la calle Socorro, incluido como parte de las actuaciones del Proyecto CAMINA,que cuenta con un presupuesto de 5.455.864,70 euros, de los cuales 4.364.691,76 euros (el 80 por ciento) serán financiados con fondos europeos, a través de la iniciativa sobre Acciones Urbanas Innovadoras del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Como se recordará, además del antiguo cine “Katiuska”, en la ruta cultural que promueve este proyecto, se incluyen los inmuebles del Mesón Gitano y el Museo Doña Pakyta.



También el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato menor de servicios de asistencia técnica para implementar un 'hub' de emprendimiento, a la mercantil ‘Impact Hub Madrid S.L.’, por importe de 17.968,50 euros. El plazo de duración del contrato es de dos meses. En el marco de la Línea 9 de la Estrategia DUSI "ALMERÍA, CIUDAD ABIERTA" el objetivo de esta contratación es crear un espacio donde los emprendedores trabajen, colaboren, interactúen con el resto de usuarios. Una comunidad que genere sinergias e impulse el trabajo de los emprendedores a través de charlas, talleres, laboratorios de ideas.



Reseñar, por último, que se ha también declarar en situación de abandono ochenta y cuatro vehículos que se encuentran en el Depósito Municipal, instando a la empresa concesionaria DORNIER, S.A. al traslado de estos vehículos a un centro autorizado de tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación.



La propuesta de acuerdo incluye además la aceptación, por parte del Ayuntamiento de Almería, de la autorización otorgada por los titulares de otros ocho vehículos que igualmente se encuentran en el Depósito Municipal, que igualmente serán destruidos y descontaminados en un centro autorizado. Del total de estas 92 unidades, 61 son turismos; 15 ciclomotores; 8 motocicletas; 6 furgonetas y 2 bicicletas.

