Opinión

Almería gana en sostenibilidad

María Vázquez

domingo 25 de septiembre de 2022 , 05:00h

Esta semana he participado en el Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana "Greencities", que ha reunido en Málaga a las ciudades inteligentes españolas para estudiar el futuro de los centros urbanos del futuro en torno a tres ejes de trabajo: el debate y conocimiento entre ciudades, empresas y profesionales; la generación de networking y oportunidades de negocio, y la búsqueda de soluciones avanzadas para una gestión urbana integral, eficiente e inteligente.

Ha sido la primera vez que he representado a la ciudad de Almería fuera de ella como alcaldesa y he podido comprobar con orgullo el modo en que nuestra ciudad es considerada ya como un referente en materia de sostenibilidad en toda España. Fueron muchos los alcaldes y técnicos municipales que se interesaron por el modo en que aquí gestionamos la movilidad, el medio ambiente y las soluciones tecnológicas urbanas.

En este sentido, todos los participantes de este Foro coincidimos en señalar algo que resume y explica la filosofía de este encuentro: las ciudades del futuro serán sostenibles o no habrá ciudades, ni habrá tampoco futuro.

En el intercambio de propuestas y experiencias, hemos vuelto de Málaga con muchas ideas que pueden ser aprovechadas en el futuro para nuestra ciudad, porque aplicar iniciativas que están teniendo éxito en otras partes puede ser positivo para Almería. Y así, hemos podido conocer sistemas de mejora del pavimento urbano, métodos de optimización de uso del agua a través del riego automatizado y un interesante sistema de carga de patines y bicicletas eléctricas con placas de carga en el suelo, entre otras iniciativas.

Nuestro objetivo de futuro como ciudad tiene un horizonte de aplicación global previsto para el año 2030 que está orientado hacia la Agenda Urbana Española y los Objeticos de Desarrollo Sostenible a través de nuestro Plan Estratégico Almería 2030. Y es que la Agenda Urbana es para el Ayuntamiento de Almería un documento estratégico que, aun sin carácter normativo, es ya guía, referencia de un futuro

Les doy un dato: en 2050 seremos casi 7.000 millones de urbanitas en todo el mundo, por lo que el siglo XXI ha de ser el tiempo de las ciudades. Lo que no ocurra en las ciudades, no ocurrirá en ningún otro sitio. Y les aseguro que cuando llegue ese futuro, encontrará a Almería preparada y con los deberes hechos.

María Vázquez

Alcaldesa de Almería (PP)