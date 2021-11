Almería, Granada y Guadix consideran prioritario el Corredor Mediterráneo Litoral

Fernández-Pacheco firma junto a los alcalde de Granada y Guadix, Francisco Cuenca y Jesús Lorente, un Manifiesto que reivindica una infraestructura fundamental que evite el aislamiento de ambas provincias





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha suscrito junto a sus homólogos de Granada, Francisco Cuenca, y Guadix, Jesús Lorente, un manifiesto con el que estas tres ciudades reivindican como prioritario el Corredor Mediterráneo Litoral, reclamando la puesta en marcha inmediata de los trabajos para conseguir que la línea Almería-Granada quede adaptada a los estándares europeos en 2023, permitiendo la conexión directa entre Andalucía y el Levante español.



En la ciudad accitana, hasta donde Fernández-Pacheco se ha trasladado, acompañado de la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, el primer edil ha insistido en que la mejora en las comunicaciones ferroviarias para el sureste de España “no es una cuestión de ideología. Por eso el Ayuntamiento de Almería se suma a este manifiesto: para sumar nuestra voz a una reivindicación que creemos no solo justa, también necesaria”.



Fernández-Pacheco ha recordado, tras la firma del Manifiesto, la relación “histórica, afectiva y estratégica” que tienen estas provincias, añadiendo que “para el futuro esa relación, a la que se suma la ciudad de Guadix reclamando mejores infraestructuras ferroviarias, tiene que serlo también de prosperidad”



Para el alcalde almeriense, provincias como Granada y Almería no pueden seguir lastradas por la permanente carencia de comunicaciones dignas. “En Almería sabemos muy bien lo que supone el retraso de las infraestructuras estratégicas”, ha lamentado, poniendo como ejemplo la llegada de la A-92 “diez años después de la fecha que nos prometieron”.



Considera Fernández-Pacheco que iniciativas como la que se ha llevado a cabo hoy, apoyadas también desde la sociedad civil, “ayudarán a evitar nuevas situaciones de ese tipo”. Por ello ha recordado cómo el Ayuntamiento viene siendo “punta de lanza” de la reivindicación ferroviaria de la provincia de Almería desde hace mucho tiempo “frente a todos los gobiernos de España”, ha subrayado.



El alcalde ha sumado la reivindicación de ejecución de las obras del Corredor Mediterráneo Litoral a otros importantes retos en materia de infraestructura que aborda la ciudad de Almería en su horizonte más próximo, como el proyecto Puerto Ciudad, la conexión del AVE con la región de Murcia o las obras de integración ferroviaria y, por supuesto, la conexión con Granada y el resto de Andalucía, todos ellos “irrenunciables”



“Nos sentamos en esta mesa conscientes de que somos un actor principal en la reivindicación que recoge este manifiesto”, ha justificado Fernández-Pacheco, mostrándose dispuesto a colaborar y “a sumar fuerzas, aunar sinergias para que los tres ayuntamientos seamos capaces, no solo de alzar la voz como representantes institucionales que somos, sino también de saber canalizar ese movimiento ciudadano tan potente y que tanto respeto nos merece a todos en busca de unas mejores conexiones para el sudeste español”.



En este sentido, los tres alcaldes firmantes del Manifiesto se han comprometido a «aunar fuerzas y comprometer voluntades» entre todas las plataformas ciudadanas por el tren del sudeste, acordando igualmente instar a todos los representantes políticos, empresariales y sociales luchar sin fisura» por el cumplimiento de los acuerdos de continuidad del trazado litoral del Corredor Mediterráneo, “tanto en forma de mociones en las distintas administraciones como de colaboración mutua”, tal y como recoge el documento.





Alianza conjunta

Por su parte, el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, tras agradecer la presencia en este acto de los regidores de Almería y Granada, ha explicado que el objetivo de esta alianza conjunta pasa por hacer realidad el Corredor Mediterráneo Litoral y ha puesto de manifiesto la relevancia que siempre ha tenido la ciudad accitana “como nudo de comunicaciones ferroviarias, donde Renfe siempre ha contado con importantes infraestructuras de conexión con el Levante”.



En este sentido, ha destacado la importancia de trabajar “en la línea establecida por las diferentes plataformas y agentes sociales de defensa del ferrocarril, como un medio de comunicación sostenible y respetuoso con el medio ambiente” y ha apelado a que esta firma “no se quede en un simple acto simbólico, sino que este documento sea el inicio de un trabajo conjunto para conseguir el objetivo marcado.



En la misma línea se ha manifestado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, recalcando que por encima de cualquier “condicionante político está la alianza conjunta por algo que es de justicia, formar parte de un gran corredor que será el futuro de Europa’.



Ha añadido Cuenca que ninguna de las tres ciudades “permitirá quedarse descolgada” de un proyecto fundamental para el desarrollo del sudeste español, reivindicando en este sentido que se inicie la redacción de los proyectos de conexión entre Almería y Granada, una demanda que ha calificado de “justa y lógica”, además de clave “para implementar un sistema que favorezca la reducción de la mala calidad del aire, sea conexión entre nodos logísticos y dé salida hacia el levante”, tal y como marca Europa.