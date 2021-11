Jornadas estatales en la UAL para educar sobre “la fuerza de la comunicación para la salud”

viernes 05 de noviembre de 2021 , 16:57h

Organizadas desde la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería y coordinadas por el catedrático Antonio Bañón, uno de los más reputados especialistas en esta temática, se componen de la exposición ‘Expression of Hope’, en la Sala Bioclimática, y cinco conferencias sobre pandemia, discapacidad, oncología, enfermedades raras y trasplantes

El inicio de las I Jornadas Nacionales de Salud y Análisis Crítico del Discurso se ha realizado poniendo en valor a las personas. De hecho, y teniendo dos intensas semanas por delante, sus organizadores han querido comenzar a través de la experiencia vital y emocional de pacientes con enfermedades raras o de sus familiares. Eso es justo lo que recogen, a través del arte, las obras que ellos mismos han realizado y que están reunidas en la exposición ‘Expression of Hope’. Inaugurada en la Sala Bioclimática, la UAL es la primera universidad española que la alberga, tras haber pasado durante mucho tiempo “por hospitales y parlamentos de toda España”, tal y como ha destacado Antonio Bañón. Él es el coordinador de esta propuesta organizada desde la Facultad de Humanidades y que pretende “generar cultura educativa con respecto a la fuerza que tiene la comunicación para la salud”. Dicho objetivo se perseguirá con la otra parte de las jornadas, paralela a la exposición, como es un ciclo de conferencias enmarcadas en el Máster de Comunicación Social e impartidas por especialistas.



El catedrático Bañón, especialista que goza de prestigio nacional e internacional en este campo, ha rememorado el origen de lo que hoy día es una exposición itinerante, compuesta por facsímiles de las obras originales y montada con material reciclable: “Surgió de manera muy sencilla hace unos diez años, cuando nos dimos cuenta de que los pacientes con enfermedades musculares y patologías muy graves utilizaban el arte para expresarse, también para reivindicar los problemas que tenían, y nos pareció una iniciativa muy buena”. Después llegó la empresa SANOFI Genzyme que “la promocionó”. En ese sentido, ha hecho de maestro de ceremonias en la inauguración David Javierre, su comisario encargado en esta farmacéutica de promocionar todas las actividades vinculadas con los pacientes de enfermedades poco frecuentes, especialmente las lisosomales, que ha resaltado el factor humano: “Muestra esperanza desde un punto de vista positivo, enseña que tratamos a las personas, porque creíamos que con esta iniciativa se aportaba otra serie de cosas que también son muy importantes”. El visitante podrá ver “una expresión maravillosa de cómo las personas son capaces de ‘positivizar’, de alguna manera, cómo se enfrentan a convivir con una enfermedad poco frecuente”.



Respecto al ciclo de conferencias, Antonio Bañón ha insistido en que “se trata de hacer más cercana toda la fuerza que tiene la comunicación para prevenir enfermedades o para promocionar la salud”. Van dirigidas de forma prioritaria “a la labor de los medios de comunicación, pero también a la interacción que se produce entre los profesionales y los pacientes, donde hay también incomprensión”.



El inicio de las conferencias está fijado este sábado con la participación de África Gelardo, que desde las 11.30 horas ofrecerá la charla titulada ‘Informar en pandemia: cómo la COVID-19 cambia los ritmos periodísticos”. Se dará continuidad el jueves día 11, componiéndose una semana cargada de contenido, con Josep Solves y su propuesta ‘Discapacidad en los medios de comunicación. Pasado, presente y futuro’. En su caso el horario es el de las ocho de la tarde. El día siguiente, viernes 12, corresponderá el turno de Magdalena Cantero, centrada en ‘La comunicación y los pacientes oncológicos’ desde las 17.00 horas. Por tercer día seguido, las conferencias seguirán su marcha de la mano de Alberto Asencio, que departirá sobre ‘Comunicación política y enfermedades poco frecuentes’, recuperando el horario matutino, más en concreto a las 9.30 horas. Por último, el jueves 18 cerrará el ciclo Raúl Sánchez, desde las 19.30 horas, con ‘Procesos comunicativos relacionados con el trasplante de órganos’.



Así se componen las I Jornadas Nacionales de Salud y Análisis Crítico del Discurso, muy oportunas desde el punto de vista de la Facultad de Humanidades. En esa línea, su secretario, Javier Fornieles, las ha contextualizado en unos últimos tiempos convulsos por la COVID-19: “La pandemia ha hecho ver la importancia que tienen los servicios de salud y la investigación, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que hay otros factores que son también muy importantes, y me refiero a la comunicación, ya que una buena comunicación evita que se pierdan muchas vidas, y eso es algo que tenemos que aprender”. Es algo que, ha dicho, “las asociaciones de enfermedades raras conocen perfectamente, puesto que la mayor parte de su actividad se ha dedicado a trabajar contra los prejuicios, contra el desconocimiento y a trasmitir la voz de los pacientes, y todos esos intereses están muy conectados con la Facultad de Humanidades”. Se ha referido en ese punto al catedrático Bañón, “un referente nacional e internacional en estas cuestiones de comunicación y salud que ha analizado con profundidad todos los factores que intervienen en la comunicación entre médicos, pacientes, asociaciones…, y siempre desde una perspectiva muy constructiva.



Las ha arropado en su apertura la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a través de Tesifón Parrón como su jefe de servicio: “Ponen de manifiesto la necesidad de la comunicación en un ámbito tan especialmente importante como es el de la Salud, porque tiene connotaciones muy especiales; si hay un entorno emocional duro, intransigente por momentos, ese es este, y eso no se enseña en la Facultad”.