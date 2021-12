Capital Almería homenajea a todo el voluntariado social jueves 02 de diciembre de 2021 , 19:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La EMMA acoge una jornada que, por el Día Internacional del Voluntariado, quiere convertirse en “acto de agradecimiento a la inmensa red de voluntarios que hace más fácil la vida a los demás en la ciudad” El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, ha homenajeado a todo el voluntariado de acción social que, sólo en la capital, mueve a cientos de personas que regalan su tiempo para mejorar la calidad de vida de los demás. Y lo ha hecho con una jornada de encuentro en la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) y de la mano de la REVAL (Red de voluntariado de Almería), coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre. La jornada, que ha sido inaugurada por la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Vázquez, ha congregado en torno a una mesa redonda a responsables del Teléfono de la Esperanza, Cruz Roja, Nacarac, Candilejas y Tramoya, ONCE, Almería Acoge y Almoronía para acercar las acciones de voluntariado durante la pandemia. Una mesa de reflexión en la que todas ponen en común las medidas que implantaron para adaptarse a una nueva situación, la pandémica, que lo cambió todo, también la forma de ayudar a los demás. Y es que, como ha apuntado la presidenta de REVAL, María Pilar Castillo, la red del voluntariado, con 24 asociaciones en la provincia, es capaz de cambiar el mundo. “Una persona pequeña, con una acción pequeña y desde un sitio pequeño, puede cambiar el mundo entero”, ha subrayado. Moderada por la presidenta de Asaler (Asociación de emigrantes retornados de Almería), María Ángeles Martínez, la mesa redonda ha dejado paso a un homenaje a todo el voluntariado. “Desde el Ayuntamiento hemos querido aprovechar este día para dar las gracias, con mayúsculas, a toda esa inmensa red de solidaridad que hay en la ciudad. Es un agradecimiento que hace efectivo el Ayuntamiento pero que es de parte de todos los almerienses”, ha insistido Vázquez, que durante su intervención ha puesto de relieve la importancia de “dar visibilidad a la acción del voluntariado”. Fuentes teñidas de rojo Por lo pronto, este próximo domingo día 5, se iluminarán de rojo las fuentes de los 103 Pueblos, la de la Plaza Virgen del Mar, las del Parque de las Familias, la de la calle Santiago y las fuentes de El Remador y Los Peces, en el Parque Nicolás Salmerón, ha adelantado la concejala, que ha destacado cómo las asociaciones de voluntariado “son un complemento importante para la administración y lo son, entre otras cosas, porque son capaces de acercar a los ciudadanos unos servicios, los sociales comunitarios, que están abiertos a todos con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de todos los almerienses, prestando especial atención a todos aquellos que tienen problemas o están en riesgo de exclusión”. Por su parte, la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha clausurado la jornada insistiendo en el agradecimiento a todas las asociaciones que son “cercanía, son apoyo, son impulso y son transformadoras de la sociedad”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

