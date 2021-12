Economía Almería incrementa un 79% sus exportaciones a Japón lunes 27 de diciembre de 2021 , 19:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La estrategia para potenciar la entrada en el mercado nipón ha incluido, entre otras acciones, un showroom de alimentos que congregó a 240 profesionales y un ‘Embajador del Vino Andaluz’ Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado la XIV Presentación de Productos andaluces en Tokio, un showroom donde 57 empresas andaluzas han tenido la oportunidad de presentar su oferta ante 240 profesionales de la alimentación de Japón. Esta acción forma parte de la estrategia que la empresa pública desarrolla para abrir el mercado nipón a las firmas de Andalucía, también a través de otras acciones como el nuevo programa de ‘Embajadores del Vino Andaluz’, que celebró recientemente una degustación con bodegas andaluzas en la capital del país asiático. Japón es un mercado de máximo interés para las empresas andaluzas del sector agroalimentario, toda vez que se trata de la tercera potencia económica del mundo, con una población que supera los 125 millones de personas, y que cuenta sólo con el 12,2% de su superficie dedicada a la producción agrícola, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por lo que necesita importar una gran cantidad de productos agroalimentarios para satisfacer la demanda interna. Se trata además de un destino mucho más abierto a los productos andaluces desde que en 2019 se firmara el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Japón, que contempla que el 85% de los productos agrarios europeos puedan entrar en el mercado japonés sin aranceles. Según datos de Extenda, el consumidor japonés es de alto poder adquisitivo y apuesta por productos de máxima calidad, estando Andalucía en una posición privilegiada gracias a su fortaleza agroalimentaria. Precisamente, los productos agroalimentarios tienen un gran peso en las exportaciones andaluzas a Japón, que registraron la cifra récord de 506 millones de euros en los primeros diez meses de 2021, más del doble que en enero-octubre del año anterior y un 49% más que en el mismo periodo de 2019, registro anterior a la pandemia, cuando se acumularon 340 millones en ventas al mercado japonés. “Andalucía es la segunda comunidad española exportadora a Japón, que es el undécimo destino mundial de las exportaciones andaluzas, lo que demuestra el creciente interés de las compañías de nuestra comunidad por alejarse de su zona de confort, con el fin de apostar por los mercados con las mayores perspectivas de crecimiento mundial, como los de Asia, continente al que han crecido las exportaciones andaluzas un 24,9% en los primeros diez meses de 2021”, aseguró el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal. En este sentido, Bernal valoró “la estrategia de Extenda para favorecer la entrada y consolidación de la Marca Andalucía en el mercado nipón, sobre todo, de aquellas empresas que conforman un sector con tanto peso como el agroalimentario, que vuelve a registrar cifras históricas, con 10.142 millones de euros en ventas al mundo en enero-octubre de 2021, con un crecimiento interanual del 8,4%”. El consejero delegado de Extenda resaltó que “las empresas andaluzas cada vez conocen mejor al exigente consumidor japonés y saben que éste destina un gran porcentaje de su renta a la alimentación y muestra interés especialmente por los productos de excelencia, que aporten alto valor añadido, como el jamón ibérico o el aceite de oliva de nuestra tierra, que se unen a su pasión por las tradiciones culturales andaluzas como el flamenco”, concluyó. Oportunidades de negocio ante 240 profesionales En total, 57 empresas andaluzas entre bodegas, aceiteras, comercializadoras de productos del mar y otras generalistas de alimentación, participaron en la presentación de productos agroalimentarios ante 40 importadores y 200 visitantes profesionales de restaurantes, bares, hoteles, tiendas gourmet, grandes almacenes y medios de comunicación, en un encuentro donde se generaron interesantes oportunidades de negocio. El showroom, que tuvo lugar en el Hotel New Otani de Tokio, contó con la colaboración de la Oficina de Extenda de Japón, que presta servicio a las firmas andaluzas sobre el terreno desde 1997, así como la empresa distribuidora local Musashiya, de reconocido prestigio. Casi la mitad de las compañías, en concreto, veinticinco, provenían de Cádiz, mientras que otras diez eran de Córdoba, seis de Sevilla, las mismas que acudieron desde Jaén, a las que se sumaron cuatro más de Málaga, tres de Granada, dos de Huelva y una de Almería. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Embajadores del Vino Andaluz en Japón Esta acción forma parte de la estrategia de Extenda con enfoque al mercado japonés y que se suma a otras iniciativas de largo alcance como el programa de Embajadores del Vino Andaluz en Japón, que se ha puesto en marcha por primera vez este año y que se prolongará hasta junio de 2022. Su objetivo es mejorar la imagen de la Marca Andalucía a través de sus vinos, ampliar el número de bodegas exportadoras a Japón, mejorar el posicionamiento de las firmas ya presentes en el mercado, y dotar a las empresas andaluzas de información de calidad a través de la respuesta de los importadores. Por ello, el pasado 12 de octubre celebró una cata de vino andaluz para 40 importadores de Japón en el local que la firma de restauración sevillana Yebra ha abierto recientemente en la ciudad de Tokio, que acompañó con un maridaje de platos andaluces, con el fin de acondicionar la cata a la gastronomía de la región y al gusto del consumidor nipón. El programa está diseñado para mejorar la imagen de los vinos andaluces y por tanto ampliar su presencia en el mercado nipón, a través de la figura de un profesional del sector del vino de reputación contrastada en Japón, que promocione los caldos de Andalucía. Con ello, se espera conseguir acercar a este exigente mercado a empresas que todavía no tengan presencia en el país asiático, a través de una serie de visitas a importadores, prescriptores y distribuidores en las que presentará los catálogos de productos de las empresas participantes. Pero además, el embajador ayudará al mejorar el posicionamiento de las empresas que ya están presentes en el mercado nipón, a través de catas y actividades promocionales orientadas a aumentar el consumo de vino andaluz en Japón, como la organización de la International Sherry Week o la Fiesta de España en Japón. Exportaciones a Japón Japón ha logrado posicionarse como undécimo mercado mundial de las exportaciones andaluzas, al superar por primera vez en la historia los 506 millones de euros en un periodo enero-octubre, gracias a un incremento de las ventas del 111%, lo que deja un superávit comercial también récord de 444 millones de euros y una tasa de cobertura del 809%, lo que significa que Andalucía vende siete veces más productos de los que compra a Japón. Con ello, Andalucía se coloca como segunda comunidad exportadora a Japón, con uno de cada cinco euros que vende España, sólo por detrás de Cataluña (31% del total) y por delante de la Comunidad de Madrid (9,4%), y es la comunidad que incrementa sus exportaciones de las diez más exportadoras. El sector agroalimentario tiene un gran peso en las ventas al mercado japonés, de forma que seis de los diez primeros productos exportados pertenecen a este sector, entre los que destacan el aceite de oliva, con 73 millones de euros, el 14,3% del total; los cárnicos, con 17,7 millones y un incremento del 35% en este periodo; las preparaciones de hortalizas y frutas, con 6,8 millones; los pescados, crustáceos y moluscos, con 6,2 millones; las bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, con 2,3 millones y un alza del 51%; o las frutas, con 2,2 millones y un ascenso del 7,8%. Huelva es la primera provincia exportadora a Japón, con 349 millones de euros en enero-octubre de 2021, el 69% del total, que multiplica por cuatro sus ventas (+298%); seguida de Sevilla, con 66 millones, el 13,1% y un incremento del 1,7%; y Cádiz, que dobla su factura hasta los 34 millones (+108%). A continuación, se encuentran Málaga, con 29,4 millones, el 5,8% del total; Jaén, con 10,2 millones; Córdoba, con 10,1 millones; Almería, que incrementa sus ventas un 79% hasta los 3,6 millones; y Granada, que aumenta sus exportaciones un 81% hasta los 2,9 millones de euros en este periodo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

