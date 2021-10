Capital Almería inicia un plan de reposición de alcorques vacíos con 363 árboles viernes 08 de octubre de 2021 , 19:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala Margarita Cobos enmarca esta acción en el Plan Botania y apunta que se van a plantar árboles en más de 120 calles para que den sombra, mejoren el paisaje y favorezcan una ciudad más verde y oxigenada



El Ayuntamiento de Almería, a través del área de Sostenibilidad Ambiental, ha iniciado la reposición de alcorques vacíos en diferentes barrios de la ciudad. El objetivo, devolver a su ubicación inicial árboles y plantas que, bien por el viento, por que se han secado o por cualquier otra causa, han sido retirados. La reposición de hasta 5.000 árboles se va a hacer por fases y la primera de ellas comienza este mes de octubre con 363 marras que los operarios de Parques y Jardines van a empezar a colocar desde ahora y hasta finales de año. Una segunda fase está ya prevista a partir del mes de febrero, confirma la concejala delegada del área, Margarita Cobos.



El plan de reposición de alcorques se va a desarrollar siguiendo los criterios del Plan Botania que tiene como objetivo desarrollar diferentes acciones dirigidas todas a proteger y conservar la biodiversidad del patrimonio verde de la ciudad y hacerlo, además, con acento almeriense. Es decir, dando prioridad a las especies autóctonas, tanto de flora como de fauna.



Por eso, los 363 árboles que se van a plantar en estos espacios en los próximos cuatro meses han sido seleccionados en función de la adaptación del ejemplar, la proximidad a fachadas y viviendas, la limitación del crecimiento, la aportación de luz y protección a vientos y temperaturas. Una vez realizada la selección por parte de los técnicos del área, en colaboración con el servicio de Parques y Jardines (gestionado por la empresa STV-Albaida Infraestructuras), se inician las tareas inherentes a la plantación de arbolado (preparación del terreno, señalización, soporte de sustrato, riego…). Y como paso previo, explica la concejala, se han colocado pegatinas en las que se avisa a los vecinos de la próxima plantación.



En cada pegatina se puede ver un árbol dibujado que dice: “¡No tardarán en reponerme! Reposición programada en otoño de 2021”. Por lo pronto, las reposiciones empezarán por la zona centro para continuar por Pescadería, Oliveros, Rambla, Nueva Andalucía y Villablanca para en el mes de noviembre poder actuar en la zona de Altamira y Barrio de San Luis. Para el mes de diciembre está previsto que la reposición llegue a las calles de los barrios Torrecárdenas, Los Almendros, Los Molinos, Los Ángeles, además de al barrio de La Goleta. En enero de 2022, los barrios en los que se va a actuar son Plaza de Toros, Zapillo y Ciudad Jardín, además de empezar a preparar algunos árboles para los alcorques vacíos de La Cañada, El Alquián, Cabo de Gata, Nueva Almería y Cortijo Grande.



En esta primera fase de reposición de arbolado, el área de Sostenibilidad actuará en un total de 122 calles repartidas por todo el término municipal. “Se trata, en definitiva, de colocar árboles mejor adaptados a cada zona, que den sombra y mejoren el paisaje”, subraya Cobos, que insiste en que el Ayuntamiento está inmerso en una estrategia Botania de “hacer más verde la ciudad y oxigenar las calles”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

