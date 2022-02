Capital Almería instala nuevos dispositivos en los semáforos para personas ciegas lunes 07 de febrero de 2022 , 16:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha tenido la oportunidad de comprobar cómo funciona el nuevo sistema que, por radiofrecuencia o bluetooth, activa los semáforos para facilitar el paso a invidentes El Ayuntamiento de Almería ha iniciado la instalación de nuevos dispositivos acústicos en los semáforos que, activados por radiofrecuencia o por bluetooth, mejoran la movilidad y la seguridad en los cruces a personas ciegas o con baja visión. El nuevo sistema, de última generación y desarrollado en colaboración con la ONCE a través de un convenio, ofrece modernidad y facilita la accesibilidad del colectivo de personas con discapacidad visual. El primero de estos dispositivos acústicos, denominado ‘Pasblue’, se ha instalado en el cruce entre la Avenida del Mediterráneo y la calle Gavilán y allí tanto el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, como la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, junto a afiliados de la entidad, han tenido la oportunidad de comprobar su funcionamiento. Bien con un mando a distancia o bien a través de una aplicación descargada en un móvil se puede activar el dispositivo que avisa acústicamente de si el semáforo está verde o rojo. La fórmula que va a ir implantándose en hasta ocho cruces en una primera fase, con una inversión que supera los 10.000 euros, mejora la movilidad de las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, evita molestias innecesarias a los vecinos de estos cruces. Así lo ha apuntado Segovia, que ha agradecido la “enorme sensibilidad y el compromiso que el Ayuntamiento de Almería tiene con las personas ciegas y con baja visión”. Ha recordado cómo la instalación de este nuevo sistema es fruto del convenio suscrito en 2021 entre el Ayuntamiento y la entidad y que, según ha apuntado, está redundando “en medidas como esta que facilitan el día a día de las personas ciegas”. También resaltado que se ha dado “un gran paso en cuanto a accesibilidad, pero también en modernidad y seguridad”, además ha destacado que se trata de un sistema que “no es molesto” para los vecinos, ya que solo se activa a petición de una persona invidente. Por su parte, el alcalde, acompañado de las concejalas de Seguridad y Movilidad y Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, María del Mar García Lorca y Paola Laynez, respectivamente, se ha mostrado muy satisfecho de esta nueva colaboración con la ONCE que “nos acerca aún más a ese objetivo de hacer de Almería una ciudad más inclusiva cada día, en la que todo el mundo pueda disfrutar de ella, sea cual sea su capacidad”. En este sentido, ha coincidido con la directora de la ONCE en la mejora que en cuanto “accesibilidad, pero también en modernidad, supone este nuevo sistema inteligente” que permite moverse con mayor seguridad a las personas con ciegas o con baja visión. Un proyecto que nace de la “colaboración y de la escucha permanente que mantenemos con el colectivo, con el que vamos siempre de la mano para materializar, como en este caso, sus reivindicaciones”. La ciudad de Almería cuenta con 150 semáforos con dispositivos acústicos adaptados a personas invidentes. Estos nuevos, con el sistema ‘Pasblue’, ya se están instalando en la red semafórica, siguiendo las indicaciones marcadas por las ONCE en cuanto a ubicación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

