Opinión El AVE que trajo a Pedro Sánchez a Almería Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 07 de febrero de 2022 , 17:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Unos 9 minutos ante el micrófono duró la charla del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en las instalaciones de la planta geotérmica de Níjar que ha visitado este lunes. Y se acabó. Ni una pregunta de los periodistas. Y mira que aquí tenemos una larga lista de cuestiones sobre las que nos gustaría que nos respondiera, que no necesitamos preguntarle cómo puede considerar “éxito” ganar una votación por un solo voto, y que encima haya sido emitido por error humano o informático, o cuál es la postura del Gobierno que preside en relación a la crisis de Ucrania, si la mitad dice una cosa y la otra mitad, lo contrario. En fin, que nos habría bastado con preguntarle por qué solo se ejecutó el 11% del presupuesto del Estado para 2021 en Almería, o por qué ese año fue en blanco en cuanto a las obras de la alta velocidad pese a tener el mayor presupuesto de la historia previsto, o si está en disposición de asegurar que en 2026 al fin tendremos AVE. Pero puestos a preguntar, una provincia que es puerto constante para inmigrantes irregulares, habría querido saber si tomará nuevas medidas al respecto, tanto para evitar que vengan, como para garantizar la atención y el control de los que llegan. Pero también cómo justifica que el SIVE, su Gobierno, lo siga contemplando como provisional después de décadas de funcionamiento, y cuando es imprescindible para el control de la frontera marítima. Y tal vez podríamos haberle preguntado qué piensa hacer con la tierra contaminada de Palomares, porque resulta que antes de llegar él al Gobierno, el PSOE decía que el Estado debía tomar medidas, y ahora él se desentiende… que nos lo explicara, si puede ser. Como tampoco iba a ser cosas de monopolizar la rueda de prensa, me habría gustado preguntarle en qué medio de transporte había llegado a Almería… estoy convencido de que esbozaría su sonrisa profidén, juntaría los dedos de las manos, y contestaría sin mayor problema. Esto me habría servido para repreguntar por qué a esa misma pregunta formulada al exministro José Luis Ábalos cuando estuvo en la provincia, su gabinete me respondió que no procedía darme el dato. Ya digo, cosas facilitas. Seguro que un presidente como él, con su porte, habría sabido responder sin titubear. O titubeando. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 770 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)