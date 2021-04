Almería Ampliar Almería, la provincia andaluza con menos armas de caza registradas y en activo lunes 05 de abril de 2021 , 12:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Pese a lo cual registró dos accidentes con armas, uno de ellos con lesiones graves El Ministerio de Interior, respondiendo a los requerimientos de Compromís en el Senado, ha hecho públicas la cantidad de armas de caza registradas y activas en el Estado durante los años 2020 y 2021, así como el número de accidentes y fallecimientos relacionados con actividades de caza. En estos datos se refleja que Almería cuenta con el menor número de escopetas y rifles de caza bajo registro de toda Andalucía. Este año 2021 la provincia andaluza con más registros es Sevilla, que supera la barrera de los 100.000. Continuando con la lista de mayor a menor cantidad (sin incluir a la propia Almería, que se encuentra en el último puesto), tenemos los datos de Córdoba (89.740), Málaga (77.726), Granada (74.495), Jaén (69.079), Cádiz (62.017) y Huelva (49.981). La suma total de armas de caza en activo para Andalucía es de 575.299. Con respecto a los accidentes, durante el año 2021 Almería no ha notificado ningún caso hasta la fecha, siendo Huelva la única provincia andaluza que sí ha reportado un suceso sin lesiones durante la realización de actividades de caza. En el año 2020, por el contrario, se ha tenido cuenta de dos accidentes con armas en la provincia almeriense: uno de ellos con lesiones graves, y otro sin ningún tipo de lesión. Como dato global para la comunidad en 2020, Andalucía reportó un total de 13 accidentes, la mayoría ocurridos en la provincia de Jaén (concretamente, 4 de ellos).Casi ninguno de estos sucesos resultó en lesiones, siendo solo 2 los que provocaron lesiones graves, y 3 los registrados como accidentes de lesiones leves. Los datos actuales de posesión de armas de caza muestran un descenso generalizado con respecto a los del año 2020: la autonomía cuenta con un total de 614 menos, y sólo las provincias de Córdoba (154 más) y Sevilla (30 más) notifican aumentos en el número de armas registradas y en activo. A pesar de ser la provincia con menos armas de la comunidad andaluza, Almería es la que presenta el menor descenso en los datos de posesión (tan sólo 4), mientras que Granada es la región donde más han bajado las cifras en esta variable, con una reducción de 499 escopetas y rifles. Los datos aportados nos muestran que, en comparación con otros países, los registros de armas en España son relativamente bajos. En 2019, tan solo el estado de Texas registró casi 300.000 armas más que las que hay actualmente en toda Andalucía: más de 830.000. La diferencia respecto a las muertes también es aplastante: España registraba en 2020 un total de 3 fallecimientos por actividades de caza, mientras que en Estados Unidos las muertes relacionadas con el uso de armas ascendieron en 2019 a un total de 9.649. A nivel continental, la posesión de armas en países europeos es notoriamente reducida. Datos de la Small Arms Survey, asociación que recopila información sobre uso de armas de fuego a nivel mundial, nos dejan ver que la tasa de armas por habitante más alta para un país europeo en 2017 (Montenegro, con un 39.1) no alcanza a ser la mitad de la que los EEUU registraron ese mismo año. Las licencias de armas en España se conceden, de acuerdo al BOE, requiriendo documentación que acredite al interesado con capacidad psíquica y física suficiente como para obtener este permiso. Del mismo modo, existen una serie de clasificaciones y condiciones de uso que limitan la obtención de licencias para según qué tipo de armas, así como su presencia en las calles o su acceso a las mismas si no se forma parte del grupo permitido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

