Economía Almería, la provincia con menos ventas de turismos de ocasión respecto al 2020 martes 11 de enero de 2022 , 16:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía aumenta un 9’6% sus ventas de vehículos de ocasión en 2021 en comparación con el año 2020. Sin embargo, Almería es la provincia con menos porcentaje de ventas de vehículos de segunda mano en comparación con el 2020. El 2021 ha sido un buen año para el mercado de ocasión de turismos para Andalucía, ya que esta ha conseguido un total de 371.216 unidades transferidas, es decir, un 9’6% de aumento respecto al 2020. La situación de Andalucía se asemeja bastante a la situación del país en cuanto a la venta de vehículos de ocasión, ya que a nivel nacional el 2021 acabó con un total de 1.989.662 unidades vendidas, un 9% de aumento en comparación con el 2020. Sin embargo, tanto a nivel nacional como regional, el mes de diciembre ha sido un mes negativo para las ventas de turismos de ocasión: en Andalucía, el mercado disminuyó un 12% respecto al 2020, con tan solo 32.943 ventas; en España, se vendieron 203.527 unidades, lo que supuso una caída del 5’4% comparado con el 2020. Sin embargo, tanto la situación de Andalucía como a nivel nacional, la situación del mercado de ocasión no ha conseguido superar las cifras de 2019, ya que el porcentaje de venta de vehículos de segunda mano sigue en un 5’2% por debajo del año 2019. En cuanto a la situación de Almería, esta es la provincia que ha conseguido un menor porcentaje de venta de vehículos de ocasión en comparación con el 2020 y con las demás provincias, siendo su porcentaje de tan solo un 2’74%, unas 33.273 unidades vendidas en el ejercicio del 2021. No obstante, las provincias como Huelva o Jaén están por debajo de Almería en cuanto a la venta de turismos de ocasión durante el 2021, ya que consiguieron unas ventas de 24.429 unidades y 29.770 respectivamente, ambas por debajo de Almería. Sin embargo, Huelva (7’94%) y Jaén (10’47%) obtienen un mayor porcentaje en comparación con sus ventas de 2020, por lo que la evolución de sus ventas de un año para otro ha sido más beneficiosa para el mercado de ocasión. Por otro lado, las provincias mejor paradas en la venta de turismos de segunda mano han sido Málaga y Sevilla. La primera ha conseguido el mejor porcentaje de las provincias andaluzas en comparación con las ventas del 2020, logrando un aumento del 16’68%. En cambio, Sevilla ha sido la provincia que más unidades han vendido en 2021, con un total de 83.668. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

