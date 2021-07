Almería Almería lidera un proyecto en apoyo a víctimas del terrorismo viernes 23 de julio de 2021 , 15:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diputación, Ayuntamiento de Almería y Hermandad de Guardias Civiles de España presentan el proyecto ‘Almería Solidaria con las Víctimas del Terrorismo’



La Galería Alfareros ha acogido esta mañana la presentación de un proyecto en el que Almería se convierte en pionera al ser la primera provincia en apoyar de forma explícita a las Víctimas del Terrorismo. En el acto han participado la diputada de Igualdad, Carmen Belén López, la concejala del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García, el presidente nacional de la Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares de España, Fernando Sanandrés y el delegado en Almería, Jesús Vicente.



El fin que persigue el proyecto piloto,‘Almería Solidaria con las Víctimas del Terrorismo’, es el de recordar a las víctimas y al entorno de las mismas: familiares, amigos y allegados.Los consistorios de los municipios que albergan el 80% de la población almeriense han respaldado esta iniciativa.



Una treintena de municipios, liderados por la Diputación Provincial, ya se han adherido al programa: Almería, Roquetas de Mar, Gádor, Viator, Oria, Pulpí, El Ejido, Vícar, Adra. Berja, Bayárcal, Huércal de Almería, Albanchez, Níjar, Los Gallardos, Turre, Ragol, Fondón, Alhama de Almería, Vera, Benahadux, Instinción, Macael, Serón, Carboneras, Vélez Rubio, Fiñana, Chirivel y Felix.



La diputada de Igualdad, Carmen Belén López, ha puesto en valor esta iniciativa: “los almerienses han demostrado la sensibilidad con un asunto tan delicado como éste. Este proyecto cuenta con el respaldo de muchos ayuntamientos de la provincia y desde la Diputación, les mostramos todo nuestro apoyo y deseamos que el éxito cosechado en Almería, se extienda por todo el territorio nacional. Desde hoy, Almería y sus vecinos son referencia en el recuerdo a las víctimas del terrorismo”.



La concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, ha felicitado a los promotores de esta iniciativa y ha recordado que “la ciudad de Almería siempre ha sido sensible con las víctimas del terrorismo, no en vano una veintena de familias almerienses ha sufrido directamente el zarpazo del odio y la sinrazón. El terrorismo es el acto más execrable en una sociedad democrática y conscientes del deber ético y moral que supone mantener viva su memoria, en 2013 inauguramos el Parque Víctimas del Terrorismo junto al Mar Mediterráneo”, y ha añadido que “los almerienses siempre estaremos al lado de cuantos sufren las consecuencias de acciones criminales que solo merecen la más enérgica y absoluta condena”.



Por su parte, el presidente nacional de la Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares de España, Fernando Sanandrés ha remarcado el apoyo de las asociaciones al proyecto como AVT, AJPN y RAFE y ha añadido que “recordar a las víctimas del terrorismo es una responsabilidad ciudadana. Por ello, agradecemos que los almerienses respalden esta iniciativa”.



Por último, el delegado en Almería, Jesús Vicente, ha destacado los datos de adhesión al proyecto: “Cumplimos con los objetivos previamente marcados ya que, con los dos ayuntamientos que se sumaron ayer a la iniciativa, podemos afirmar que más del 80% de los almerienses apoya a las víctimas del terrorismo.”

Congreso en octubre

El apoyo a este proyecto será reforzado en un Congreso que se celebrará en la capital almeriense en el mes de octubre y que escenificará un recuerdo en memoria a las víctimas del terrorismo. Las instituciones y asociaciones implicadas podrán en valor un proyecto que ha sido un éxito en la provincia y que llegará para instalarse en todo el territorio nacional.

