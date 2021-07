Liria dio los datos de Giménez a la empresa de las mascarillas

viernes 23 de julio de 2021 , 14:59h



Los diputados socialistas señalan las “contradicciones” de Giménez, que admite que habló con la empresa pero niega que negociara con ella







El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha lamentado que la declaración del diputado delegado de Presidencia, Fernando Giménez, en la comisión de investigación del Caso Mascarillas haya dejado sobre la mesa “algunas contradicciones y muy poca información”, debido a la falta de memoria del diputado. En este sentido, los socialistas han mostrado su asombro después de que Giménez “no haya recordado nada” de lo que habló con Kilian López, el empresario que fue detenido el pasado mes de junio junto al ex vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria (PP), a cuenta de un contrato de dos millones de euros para el suministro de mascarillas que habría sido utilizado, presuntamente, para obtener comisiones ilegales.



El contrato con Azor lo firmó el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, a propuesta del ex vicepresidente tercero y diputado de Fomento, Óscar Liria, aunque habría sido gestionado por el diputado de Presidencia a través su correo personal, en apenas 12 horas, según han señalado los socialistas.



A la vista de la declaración del diputado de Presidencia, habría sido Liria quien le habría facilitado a la empresa sus datos de contacto. “Al parecer, fue la propia empresa la que lo llamó, primero a través de un tal señor García y posteriormente a través de Kilian López, aunque Giménez no se acuerda de lo que habló con estas personas”, han relatado los diputados del PSOE presentes en la comisión de investigación, Carmen Aguilar y Marcelo López.



En este sentido, desde el PSOE han advertido de las contradicciones en las que ha incurrido Giménez, ya que ha admitido que habló con la empresa en varias ocasiones, pero a la vez ha negado que hiciera negociaciones.



Además, las preguntas del PSOE también han ido encaminadas a esclarecer lo ocurrido con otros 16 contratos, adjudicados por decretos del presidente de la Diputación a la empresa Pulconal, de la que Kilian López también es administrador único. En este punto, Giménez ha negado saber nada de los estos contratos, ni de las relaciones societarias y lazos familiares que unen al ya ex vicepresidente tercero de la Diputación con la empresa investigada, “por lo que, en la comisión especial de investigación, ningún responsable político del PP está dando cuenta de estos 16 contratos de obras”, según han subrayado los diputados socialistas.



Los diputados del PSOE también han relatado que Fernando Giménez “según él, se enteró prácticamente de la detención de Óscar Liria por la prensa”, a pesar de que ha admitido que la Unidad de Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil lo interrogó a él personalmente, en dependencias de la Diputación, pocas horas después de la detención de Liria.