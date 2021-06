Capital Almería llegará hasta los 99 efectivos este mismo año 2021 miércoles 02 de junio de 2021 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde da instrucciones para la ampliación de efectivos por turno en función de las necesidades motivadas por el jefe del Servicio de Extinción de Incendios



El Parque de Bomberos de Almería aumentará su plantilla hasta los 99 efectivos este mismo año y, a requerimiento del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se van a incrementar los efectivos mínimos diarios que atienden a la ciudad de Almería, área metropolitana y Puerto de Almería, en función de las necesidades que requiera el servicio. De este modo, el mínimo de efectivos en la capital sumará entre 14 o 15. Una cifra que, sumada a los tres efectivos del retén de Gérgal, el Parque de Bomberos de la capital contará con 17 o 18 efectivos por turno en función de los meses del año y las necesidades del servicio.



Así ha quedado registrado después de varias reuniones mantenidas durante los meses de abril y mayo entre el Área de Función Pública, el Área de Seguridad y Movilidad y el jefe del Parque de Bomberos de Almería, algunas de ellas, presididas por el alcalde, y otras con presencia de los sindicatos. El objetivo, analizar el incremento de servicios extraordinarios tramitados por el Servicio de Extinción de Incendios para conocer qué motiva este incremento exponencial de los servicios que suponen, además, un incremento muy significativo del gasto.



El propósito no es otro que el de conocer las necesidades reales de modo que el Servicio cuente con los efectivos que se requieran. Unas necesidades que han sido motivadas por el jefe de los Bomberos e informadas al Área de Función Pública. El regidor, en el encuentro mantenido el pasado 24 de mayo, dio instrucciones al jefe de los Bomberos para que, a través del correspondiente expediente administrativo, motivara las necesidades de efectivos que demandaba para Servicio de Extinción de Incendios.



En este sentido, el informe del jefe de Bomberos recoge la necesidad de aumentar el mínimo de efectivos diarios que atienden a la ciudad de Almería, el área metropolitana y el Puerto de Almería, así como los servicios de carácter urgente y extraordinarios requeridos para atender las necesidades del municipio de Níjar. Una vez estudiado todo, se establece la conveniencia de subir los mínimos de efectivos de bomberos en el Parque a 14 o 15 por turno. Lo que suma, junto al retén de Gérgal, un total de 17 o 18 efectivos por turno según los meses del año y las necesidades puntuales.





Oferta de Empleo Público

El Área de Función Pública, por otra parte, ha informado de que este viernes día 4 de junio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia la Oferta de Empleo Público para este año, que contempla 3 plazas más para la plantilla de Bomberos que, junto a las 6 ya incluidas en la Oferta de Empleo Público anterior, harán posible que la próxima semana se publiquen las bases para la convocatoria de nueve plazas vacantes de bomberos para su provisión con funcionarios de carrera de nuevo ingreso.



De este modo, a finales de este año, 9 nuevos efectivos se incorporarán a la plantilla municipal reforzando el servicio de extinción de incendios de la ciudad de Almería que contará con un total de 99 efectivos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.