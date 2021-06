Cooltural Go! contará con más de 50 medidas de accesibilidad

miércoles 02 de junio de 2021

Los concejales Diego Cruz y Paola Laynez han acompañado a la Fundación Music For All en la presentación de las medidas que hacen de Almería un referente nacional en la inclusión en eventos musicales







Con la satisfacción común de que Almería sea un referente en la inclusión y la igualdad en festivales musicales, pero con el deseo de que planes de accesibilidad como el que ha presentado esta mañana la Fundación Music For All para los conciertos de Cooltural Go! dejen de ser noticia en un corto plazo de tiempo.



El Museo de Arte ‘Espacio 2’ ha sido escenario de la presentación de una batería de actuaciones que harán de los conciertos que organiza Cooltural Fest un ejemplo en toda España, tal y como han detallado los concejales de Cultura, Diego Cruz, de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, junto al presidente y el director de la Fundación Music For All, Diego Ferrón y Pablo Galindo, respectivamente.



Una presentación que ha tenido su cierre musical, con las canciones ‘Otra Visión’ y ‘No Hay Barreras’, de la cantante almeriense Laura Diepstraten, ganadora del primer certamen de Eurovisión de personas ciegas, Euro Low Vision, que también se suma al cartel de este año, además de participar en el último trimestre del año en las II Jornadas sobre Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical.



El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha asegurado que “cuando hablamos de accesibilidad ya no nos referimos únicamente a cuestiones elementales, como la movilidad de las personas, la adaptación de los baños, la utilización de rampas o plataformas elevadas. El concepto de accesibilidad es mucho más amplio y así lo entiende el Ayuntamiento junto a Cooltural Go! y debe contemplar todas las variantes, circunstancias y situaciones que una persona puede requerir en calidad de asistente a un concierto de música en vivo: físicas, motoras, cognitivas, sensoriales y orgánicas. Es ahí donde comienza un reto apasionante que estamos recorriendo de la mano junto a la Fundación ‘Music For All’ y Crash Music, la promotora de la marca Cooltural”.



Por su parte, la concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha señalado que “desde el Ayuntamiento no podemos sentirnos más orgullosos de nuestro festival más señero promueva valores tan positivos y, por supuesto, cuentan con todo nuestro respaldo. Y no es para menos, ya que un festival que mueve a tanta gente joven y que es tan integrador merece el apoyo de todas las instituciones”. Precisamente, Laynez también ha recordado que “Cooltural Go! es un excelente escenario para, a través de la música y de la cultura, dar visibilidad a las capacidades diferentes o la igualdad. Tanto es así que este año volvemos a apoyarnos en ellos para difundir la nueva campaña del Ayuntamiento contra la violencia de género: ‘Tu vida no es un juego’”.



Por su parte, tanto Pablo Galindo como Diego Ferrón han destacado “tanto a las instituciones como a las personas que forman parte de ellas por implicarse en hacer esto posible”, ya que, en palabras de Ferrón, “llevamos trabajando en esta lucha desde 2018 y el objetivo es que un día esto sea lo normal. Mejoramos y aprendemos cada día para hacer de la accesibilidad y la inclusión algo propio e intrínseco a la industria musical”.



Batería de medidas



El ciclo de conciertos Cooltural Go! que tiene lugar en Almería, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, con el apoyo del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, presenta grandes novedades en materia de accesibilidad e inclusión para los grandes conciertos que tendrán lugar en el recinto ferial. La Fundación Music for All se ha encargado del diseño, planificación, implementación y evaluación de las más de 50 medidas de accesibilidad que estarán presentes, con el apoyo del Grupo Social ONCE, la Asociación de Personas Sordas ASOAL, A Toda Vela, Asprodesa y Fundación Ura Clan, entre otras asociaciones y organizaciones de carácter social.



En lo referente a las medidas de accesibilidad sensorial específicas para el disfrute de los grandes conciertos, junto a la interpretación en Lengua de Signos Española, mochilas vibratorias o bucle magnético, ya presentes en anteriores ediciones, se suman medidas de accesibilidad novedosas en el campo de la música en vivo, pues conciertos de artistas del panorama musical nacional tan relevantes como Amaral, Ivan Ferreiro, Miss Caffeina o Love of Lesbian, entre otros, contarán con servicio de audio descripción y subtitulado en directo, así como con el pilotaje, por primera vez en España, de un sistema de luces led de traducción de sonido y guantes vibratorios para personas con discapacidad auditiva.



Asimismo, el recinto principal de conciertos contará, por primera vez en un evento de estas características, con balizas de guiado, beepcons, que gracias al Grupo Social ONCE, facilitarán la deambulación y localización autónoma e independiente de los asistentes con discapacidad visual. Como en anteriores ocasiones, los promotores de Cooltural Go! mantienen su compromiso de contratación de personal con capacidades diversas en la organización y desarrollo de los grandes conciertos.



También, la programación de Cooltural Go! sigue apostando por la inclusión y contará en su programación con la cantaora flamenca Laura Fernández y, en el marco de las II Jornadas sobre Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la industria musical, organizadas por la Fundación Music for All y el Ayuntamiento de Almería, con la actuación de la joven cantante almeriense, Laura Diepstraten, que también será la encargada de abrir el concierto de Fuel Fandango, el 10 de septiembre en el Recinto de Conciertos del Ferial.