Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Almería muestra el arte de la gimnasia rítmica en el IV Torneo Nacional de Stella Maris domingo 12 de marzo de 2023 , 17:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha asistido a la celebración en la que participan sobre el tapiz unas 500 gimnastas de 27 clubes de España La música y la gimnasia rítmica se han dado la mano esta mañana en el Palacio de los Juegos Mediterráneos que, con las gradas llenas, han podido disfrutar de las maniobras de las gimnastas en las actuaciones que han llevado a cabo sobre el tapiz con cintas, pelotas, aros y mazas. Con motivo de la celebración del IV Torneo Nacional de Stella Maris, organizado por el club y respaldado por el Patronato Municipal de Deportes a través del Ayuntamiento de Almería, se han dado cita alrededor de 27 clubes del territorio español para demostrar el talento de esta modalidad de gimnasia La alcaldesa del Ayuntamiento, María del Mar Vázquez, ha asistido acompañada junto al concejal de Economía y de Contratación, Carlos Sánchez para comprobar el estado de las deportistas del C.D Stella Maris sobre el tapiz, en total, de este club almeriense han participado unas 70 niñas. María del Mar Vázquez ha subrayado que, en esta cuarta edición del torneo, “es una satisfacción ver esta instalación llena de familiares y participantes unidos por el deporte, son unas 500 gimnastas de toda España las que se han dado cita en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, con edades comprendidas entre 6 a 17 años”. Asimismo, la alcaldesa ha felicitado al club como el Stella Maris por la organización de un torneo tan relevante, “es un orgullo para el deporte de Almería puesto que son 1.200 almerienses los que integran la escuela deportiva municipal en las modalidades de rítmica, acrobática y artística”. Joaquín Moya, representante del CD Stella Maris, ha agradecido “la colaboración del Ayuntamiento de Almería, porque sin su empuje esto sería imposible hacerlo”. En relación a los participantes, “van desde categorías absoluto hasta las promesas, que se hará esta tarde, es un deporte para todos y estamos encantadísimos de organizarlo”. Además, ha señalado que “esperamos que este torneo sea un referente nacional y vean el nivel que hay, para que dentro de unos años lleguemos hasta los 2.000 participantes”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.