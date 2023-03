Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El lunes y el jueves habrá calles cortadas en Almería y son éstas domingo 12 de marzo de 2023 , 17:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de los siguientes cortes de tráfico rodado y restricciones de aparcamiento previstos para los próximos días, consecuencia de los trabajos de mantenimiento viario que se han programado, anunciados y señalizados. Lunes 13 de marzo - Calle Doctor Carracido (Asfaltado) Con motivo de este corte las líneas que tienen su paso por esta vía (L5, L6 y L7) verán alterados sus recorridos. Recorrido alternativo líneas

Desde su parada principal (La Salle), girarán por calle Poeta Paco Aquino, a Ctra. de Ronda (ascendente), para retomar su recorrido habitual en Blas Infante.



Paradas fuera de servicio

51 → Obelisco

51 → Obelisco 52 → Plaza Altamira

53 → Dr. Carracido - Calle Sagunto (Asfaltado) - Calle Calzada de Castro (Hasta el 17 de marzo. Fresado y asfaltado) Jueves 16 de marzo – Viernes 17 de marzo - Calle Rafael Alberti (Fresado y asfaltado de vía) Desde el Ayuntamiento de Almería se pide disculpas a conductores, peatones, vecinos y comerciantes de estas zonas por las molestias que puedan ocasionarse con motivo de estos trabajos, como parte de las obras de mantenimiento y asfaltado planificadas para este año. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.