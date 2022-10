Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar Almería muestra sus encantos turísticos en Murcia, Valencia, Alicante y Jaén martes 11 de octubre de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) ha participado en dos importantes eventos dentro de la estrategia de promoción que lleva a cabo en provincias cercanas Almería sigue ganando músculo en las provincias más colindantes. La Empresa Municipal Almería Turística (EMAT) del Ayuntamiento de Almería ha participado, recientemente, en dos importantes eventos turísticos celebrados en Valencia, Alicante y Murcia, y en Jaén. Estas dos importantes acciones de difusión de los encantos de la ciudad se engloban dentro de la estrategia de promoción en provincias cercanas con el objetivo de fomentar el turismo de proximidad. En concreto, la EMAT ha participado en las Jornadas Profesionales 'Andalucía en Levante' los días 4, 5 y 6 de octubre. Esta acción, organizada por 'Turismo Andaluz', consistió en la convocatoria de un encuentro con las agencias de viaje locales de Valencia, Alicante y Murcia. El evento, sin lugar a dudas, fue un éxito de participación. Junto a ello, además, la EMAT también ha participado en la Feria 'Tierra Adentro' de la vecina provincia de Jaén. Desde el 7 al 9 de octubre, la ciudad ha mostrado sus encantos en este importante evento turístico. En concreto, la primera jornada hubo un 'workshop' con profesionales del sector turístico mientras que el sábado y el domingo se abrió a todo el público en general. El Consistorio almeriense, que tuvo su expositor dentro del stand de 'Turismo Andaluz', compartió espacio con el Servicio Provincial de Turismo de la Diputación de Almería, con el objetivo de la promoción conjunta de todo el territorio almeriense. Entre las reclamos más demandados, en ambos eventos turísticos, han estado la programación de otoño para los próximos puentes festivos, la Procesión Magna del próximo 29 de octubre, la Noche en Negro e incluso el concierto que el artista almeriense David Bisbal ofrecerá este año, precisamente, en Almería con motivo de sus 20 años sobre los escenarios. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

