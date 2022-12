Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Almería muestra sus habilidades en la XX Exhibición de Navidad del Stella Maris lunes 19 de diciembre de 2022 , 19:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la que participaron más de 1.100 gimnastas La alcaldesa del Ayuntamiento, María del Mar Vázquez, asistió a la cita que reunió a las disciplinas de acrobática, artística y rítmica Si hay una tradición navideña que no puede faltar en Almería en el ámbito deportivo es la Exhibición de Navidad del Stella Maris, que ha cumplido este año su 20º edición. El pasado sábado, el Palacio de los Juegos Mediterráneos acogió la cita deportiva donde asistieron la alcaldesa del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez y el concejal de Deportes, Juanjo Segura. En la vigésima exhibición participaron 1.100 niñas y niños de las tres disciplinas de gimnasia: acrobática, artística y rítmica, por lo que durante tres pases todo el sábado pudieron mostrar el potencial que tienen los alumnos de la escuela deportiva municipal. La alcaldesa explicó que “es una exhibición de la que estamos muy agradecidos a las familias y al club, por hacerlo año a año y generar ilusión en este deporte base de Almería”. Asimismo, detalló que “el club pone un empeño y dedicación impecable para que sea brillante, es un día que sirve para la promoción de las modalidades de gimnasia y dónde los alumnos, que van de 4 a los 17 años, pueden seguir reforzando su aprendizaje, así como aprender valores de sus compañeros”. Joaquín Moya, representante del CD Stella Maris, manifestó su agradecimiento “al Ayuntamiento y al Patronato Municipal de Deportes por el apoyo porque sin unas instalaciones así esto no sería posible, estamos encantados por hacer felices a los niños”. Un año más, Almería ha reflejado la salud impecable de la que goza la gimnasia gracias a deportistas como los que participaron en la XX Exhibición de Navidad, que luchan para alcanzar sus objetivos temporada a temporada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

