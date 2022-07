Economía Ampliar Almería multiplicó por 6,2 sus exportaciones en 17 años martes 05 de julio de 2022 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sector servicios supone el 71% y es con gran diferencia el que más ha crecido En 17 años Almería ha cambiado mucho, y el terreno económico no solo no es una excepción sino que es la clave del resto, haciéndolo para bien según los datos estadísticos consultados por Noticias de Almería. Almería siempre ha presumido de liderazgo exportador en Andalucía, aunque si nos referimos a datos generales, su lugar viene moviéndose entre el cuarto y el quinto del conjunto andaluz, lo que compensa ampliamente con su relevancia absoluta si nos atenemos exclusivamente a las hortalizas, donde es la número no solo de la Comunidad sino de todo el Estado. En 2013 Almería exportaba por valor de 1.608.901.000 euros, y en 2020 –último con la contabilidad cerrada y por tanto datos oficiales- lo hace por 4.299.502.000 euros, lo que supone haber multiplicado por 6,2. En cuanto a las importaciones, han pasado de 457.475.000 euros a 1.984.209.000 euros, prácticamente cuatro veces más, por lo que uniendo ambos datos obtenemos que si en 2003 nuestro saldo comercial era de 1.151.426.000 euros, después ha llegado a 2.315.296.000 euros. Aunque pueda parecer sorprendente, lo cierto es que ha sido el sector servicios y no la agricultura el motivo principal de este importante avance, ya que ha crecido el 6,8 %, pasando de suponer el 64,1% de nuestro producto interior bruto, al 70,9%. Por el contrario, el sector agrícola que suponía el 13,9% ha crecido hasta el 15,8%, solo un 2%, y tampoco ha subido mucho la industria, que del 7,8% se ha ido hasta el 8,1%, apenas 0,3% arriba. El gran desplome lo ha protagonizado la construcción, bajando del 14,2% al 5,1%, más de 9% menos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

