Economía Ampliar El consumo energético de la industria en Almería se ha incrementado el 51% miércoles 06 de julio de 2022 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Pero el número de empresas solo aumentó el 0,4% En el año 2021, la industria almeriense consumió 628.554 megawatios/hora, lo que supuso un incremento del 51,3% respecto al año anterior, según datos consultados por Noticias de Almería y que reflejan un récord histórico no solo en la provincia, sino en el conjunto de Andalucía. Consumieron más energía Cádiz (1.954.506), Huelva (2.335.298), Jaén (695.489) y Sevilla (1.735.347), y la que subió más tras Almería fue Córdoba, que lo hizo un 10%. La industria en Almería supone el 8,1% de nuestro producto interior bruto, tras una subida del 8,8%, y aunque solo en Málaga este sector tiene una importancia inferior (6%), es en la que más se ha incrementado, seguida de Jaén con un aumento del 7,4%. Fue en 2013 cuando el sector industrial alcanzó su mayor peso en la economía provincial, siendo el 9,4, pero entonces el consumo era de 473.314 Mw/h. También ese año, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social dedicadas a la industria ese año en nuestra provincia era de 1.237, aunque cayó el 3,8% en relación al anterior, si bien el peso del sector era entonces un poco inferior. En 2021 fueron 1.314 empresas, solo el 0,4% más que el año anterior, por lo que de ninguna manera justifican que el aumento del consumo haya sido un 51% superior. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

