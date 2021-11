Opinión Almería necesita más aviones y trenes Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 28 de noviembre de 2021 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es imposible calcular con precisión cuánto dinero y cuántas oportunidades pierde a diario Almería por culpa de sus pésimas comunicaciones. Es verdad que por carretera ya no estamos tan aislados como hace unos años, pero no podemos obviar que las comunicaciones ferroviarias son lentas y frustrantes hasta que no tengamos AVE y soterramiento y que las aéreas han vuelto a empeorar al reducirse las frecuencias de vuelo. En este sentido, desde el Grupo Municipal del PP hemos presentado en el Ayuntamiento una moción para pedir formalmente al Gobierno de España que declare como servicio público la ruta aérea entre Almería y Madrid, con el propósito de contar con cuatro vuelos diarios y billetes más accesibles, porque en estos momentos viajar entre Madrid o Almería en tren o en avión supone un derroche de horas y de euros. En el caso del transporte aéreo, la supresión de frecuencias obliga a pernoctar a quienes tengan prevista una cita por la mañana, con el gasto extra de alojamiento que ello supone. Quiero agradecer de manera especial el apoyo que la moción recibió de la práctica totalidad de grupos políticos del plenario, porque entendemos que reivindicar más y mejores comunicaciones para Almería está claramente fuera de la agenda ideológica o partidista. Por otra parte, no podemos decir que las comunicaciones ferroviarias vayan mejor. Hace unos días estuvo en Almería la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, sin informar de su visita al Ayuntamiento y sin aprovechar su presencia para aclarar la fórmula de financiación que se empleará para sufragar la segunda fase del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad. Y eso es un dato imprescindible porque ese proyecto, que se encuentra en fase de redacción, debe concluir con un acuerdo que sea justo para Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Los almerienses no nos podemos permitir el lujo de que el AVE se siga retrasando por no haber sido capaces de definir un acuerdo en torno a un modelo de financiación que adecuado para la ciudad de Almería. Y es que si hay fondos europeos, no podemos admitir que la parte que haya de poner el Gobierno provenga exclusivamente de esos fondos mientras que la parte municipal tenga que ser soportada por los impuestos de todos los almerienses. No podemos tolerar que el soterramiento no le cueste al Gobierno de España y sí a los almerienses. Debemos seguir trabajando unidos por conseguir las comunicaciones que necesita Almería. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 254 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)