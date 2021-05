Deportes Almería obtiene el récord de España en 4 x 100 mixto para mayores de 50 años jueves 06 de mayo de 2021 , 08:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El club Unión Atletas de Almería logra 46 medallas en el Campeonato de Andalucía Máster de pista al aire libre, así como el récord nacional







El atletismo es una de las disciplinas que trae alegrías a la ciudad gracias a su labor en cada competición que participa, sea provincial, territorial o a nivel nacional. Desde los más pequeños deportistas que conforman la base hasta el atletismo máster, siguen demostrando la calidad en la que se encuentra el deporte almeriense.



Es el caso del CD Unión Atletas de Almería, que tras participar en el Campeonato Andaluz Máster de pista al aire libre celebrado en Málaga los días 1 y 2 de mayo ha cosechado numerosos éxitos materializados en medallas para la ciudad de Almería.



Fueron en total 55 atletas y entre los clubes participantes también se encontraban Universo Running, Galosport, Paunic Team, Desamparados Albox, Atletas de Almería en Nerja y Granada Joven. En el caso de CD Unión Atletas Almería con 48 deportistas.



El CD Unión Atletas de Almería logró 46 medallas, con 20 de oro, 14 de plata y 5 de bronce. Además, obtuvo el récord de España de 4x100 mixto 50 (para mayores de 50 años) en un tiempo de 56’’82 con los atletas Carlos Valera, Dori Gázquez, Juani Gibaja y Paco García.



En el caso de Universo Running, fueron dos medallas: una de oro y una de plata. Para Galosport, fueron ocho metales: cuatro platas y cuatro bronces. En el caso de Nerja, la atleta cosechó un oro. Paunic Team obtuvo tres medallas: una plata y dos bronces y, por último, Desamparados de Albox con una medalla de bronce. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.