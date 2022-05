Capital Almería rechaza el último asesinato de una mujer a manos de su hijo miércoles 18 de mayo de 2022 , 15:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha convocado un minuto de silencio ante la sede de Alcaldía, al que se han sumado concejales de distintos grupos políticos, diputados provinciales y el subdelegado en funciones El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha puesto de manifiesto “el total rechazo” de Almería entera ante el último asesinato de una mujer a manos de su hijo esta madrugada de miércoles y ha insistido en el “deseo más ferviente de que actos como éste no vuelvan a producirse nunca más, ni en Almería ni en ningún sitio”. Así lo ha expresado a las puertas de la sede de Alcaldía, donde se ha convocado un “respetuoso minuto de silencio” al que se han sumado concejales de distintos grupos políticos, diputados provinciales y el subdelegado del Gobierno en Almería, en funciones, Juan Ramón Fernández. No estaban ni el concejal de Vox, ni los ediles no adscritos (exVox y exPodemos). “Almería se ha levantado este miércoles con la terrible noticia del asesinato de una mujer en nuestra ciudad a manos de su hijo”, ha dicho Fernández-Pacheco, que ha insistido en que “no se pueden normalizar este tipo de situaciones y siempre hay que mantenerse unidos frente a ellas”. Desde luego, ha concluido, “el Ayuntamiento de Almería seguirá beligerante ante cualquier tipo de violencia, máxime si se produce contra la mujer”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

