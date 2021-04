Provincia Almería recibe el 75% de sus equipos digitales adjudicados por el Plan de Acción en Educación miércoles 07 de abril de 2021 , 13:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se ha entregado ya casi el 70% de dispositivos digitales previstos para este curso en toda Andalucía, pero sólo han sido provistos un 38% de los centros adheridos al Plan El 31 de marzo de 2021 se han actualizado los datos sobre el avance del equipamiento de colegios e institutos prevista por el Plan de Acción en Educación que pone en marcha la Junta de Andalucía. Esta iniciativa, que toma forma a finales del verano de 2020, pretende preparar el sistema de enseñanza de la comunidad para continuar con totales garantías en el contexto de pandemia. La provincia de Almería tiene adjudicados actualmente un total de 9.575 equipos digitales, destinados a 372 centros: de entre ellos, un total de 160 han sido ya provistos con 7.139 de los ordenadores que se recibirán. Esto significa que la red educativa almeriense ha recibido un 75% del equipamiento adjudicado, mientras que el total de Andalucía se acerca ya al 70% de distribución completada. La mayoría de esos equipos, sin embargo, se han concentrado en determinados centros, ya que aún es necesario equipar al 62% de las escuelas. En el caso de Almería, los más de 7.000 equipos distribuidos solo se han destinado a un 43% de los colegios adjudicados al plan: esto significa que 212 centros almerienses se equiparán con tan solo el 25% restante de los dispositivos destinados a la provincia. Está previsto que la entrega finalice con el reparto de un total de 98.820 ordenadores, para un total de 3.822 centros educativos andaluces. A pesar de ser una cifra elevada, está muy lejos de alcanzar los 150.000 dispositivos prometidos por el consejero de educación Javier Imbodra antes del inicio del curso 2020/2021. El Plan de Acción, sobre el cual se afirmó que poseía un presupuesto de más de 600 millones de euros, prometía también un aumento considerable en la plantilla del profesorado andaluz: en concreto, se esperaba un refuerzo de 6.400 personas, además de la incorporación de 1.600 trabajadores de la limpieza. El acuerdo final sobre el mismo registró, no obstante, la incorporación prevista de 4.984 docentes para centros públicos y concertados: 1.416 puestos menos de los prometidos. También prometía un refuerzo a esas contrataciones de 826 plazas, para aliviar la carga laboral de los maestros encargados de coordinar e implementar las medidas sanitarias en las escuelas. La última entrega de equipos a los centros se llevó a cabo el 21 de enero de 2021, según el informe de la Junta de Andalucía. Almería es la provincia andaluza que más cerca se encuentra de completar su dotación: las demás rondan el 70% de equipos repartidos, con Jaén siendo la que menos porcentaje ha completado (53%). La última distribución llevada a cabo ha traído a la provincia almeriense un total de 450 ordenadores portátiles para sus centros, habiendo un pico notable en los repartos durante el trimestre escolar anterior (de octubre a diciembre de 2020). No hay previsión de fecha para que se complete el reparto de equipos, pero este avanza de manera más o menos equitativa en todo el territorio andaluz. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

