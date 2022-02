Almería Almería recibirá 8,7 millones de euros del programa de sostenibilidad turística en destinos lunes 14 de febrero de 2022 , 19:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Estos planes extraordinarios, que gestionará la Consejería de Turismo, se centran en Níjar, El Ejido y un tercero que vertebra 14 municipios de la Mancomunidad del Levante Almeriense El secretario general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz, ha destacado este lunes los 8,7 millones de euros que se van a gestionar a través de la Consejería que lidera Juan Marín para poner en marcha los Planes de Sostenibilidad Turística que, hasta 2025, se van a desarrollar en los municipios de El Ejido, Níjar y en 14 municipios de la comarca del Levante Almeriense. Muñoz ha asistido al acto de presentación de estos proyectos que ha contado con la participación del delegado de Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, y al que han acudido además el subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, el delegado territorial de Turismo en Almería, Vicente García Egea, la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Levante alcaldesa de Garrucha, María López, y director de Turismo y Fomento del Ayuntamiento de El Ejido, Kristian Kamplade. El secretario general ha agradecido el trabajo de los funcionarios y técnicos del Ministerio de Turismo y de la Junta puesto que “en un tiempo brevísimo” han evaluado y estudiado un total de 88 proyectos que se presentaron en Andalucía por una valor cercano a los 500 millones de euros para, finalmente, seleccionar los 25 que se desarrollarán en todo el territorio andaluz con una inversión final de 72 millones de euros. En esta línea, Muñoz ha asegurado que los planes cuentan con una “distribución territorial importante” dentro del conjunto andaluz, ya que se ha trabajado para intentar un reparto que alcance a ciudades, zonas de litoral e interior. En el caso de Almería, el secretario general para el Turismo se ha mostrado convencido del “impacto” que tendrán los tres proyectos en el fomento del turismo sostenible del territorio. “Esto es un ejemplo de verdad de cogobernanza con del dinero de los Fondos Next Generation que llegan a través del Estado, de la gestión que se hace a través de la Junta de Andalucía y del desarrollo a través de los municipios”, ha manifestado Muñoz, quien ha querido “poner en solfa” el trabajo realizado para “el buen destino de Andalucía y el buen caminar de todos nosotros”. Muñoz confía en que en el plazo aproximado de un mes se produzcan las transferencias desde la Administración central a la autonómica de cara a ejecutar estos planes, que deben realizarse “en tres años”, y que “no tienen posibilidad de prórroga”, por lo que ha animado a las entidades locales a trabajar para su desarrollo antes de recalcar la disposición del Gobierno andaluz a colaborar mediante la comisión de seguimiento que se realizará a tal fin. “Nos vais a tener a vuestra entera disposición”, ha recalcado. El plan de desarrollo turístico planteado por el Ayuntamiento de El Ejido, para el que contará con 3,2 millones de euros de fondos europeos, tiene como objetivo bajo el título 'Fusionando tierra y mar' la creación de un modelo que combine los valores de la agricultura intensiva y los recursos pesqueros artesanales. En este sentido, son cuatro las acciones planteadas por el Consistorio ejidense a completar en el horizonte de 2024, entre las que se incluyen la creación de un centro de experiencias para la agricultura, desde donde partirán varias senderos turísticos; la rehabilitación del centro de Carabineros, junto al castillo de Guardias Viejas, como centro gastronómico; la creación de un jardín botánico en Guardias Viejas; un plan de observatorio turístico para evaluar datos y hacer más competitivo el destino. En el caso de Níjar, la alcaldesa, Esperanza Pérez, ha desgranado que mediante una ayuda de 2,4 millones de euros se pretende realizar un carril ciclo turista entre Rodalquilar, los Albaricoques y el entorno del Cortijo del Fraile para la promoción turística dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Del mismo modo, las inversiones también incluyen la actuación en varios núcleos del municipio para la mejora de la iluminación a través de energía solar fotovoltaica, la inclusión de puntos de recargar con energía 'verde' para coches y bicicletas eléctricas, la implantación de una aplicación móvil para moverse por la localidad que reúna los recursos informativos más destacados y la aplicación de un paquete de ecoturismo. Por su parte, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Levante ha detallado que en la zona se actuará para la recuperación del pasado minero con una ayuda en fondos europeos de 3,3 millones de euros mediante la revitalización de varias infraestructuras en distintas localidades de la zona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

