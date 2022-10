PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Almería "Recicla por ellas" un 8% más que el año pasado miércoles 19 de octubre de 2022 , 19:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, junto al técnico de gerencia de Andalucía oriental y Cádiz de Ecovidrio, Iván González, han presentado este miércoles, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la campaña ‘Recicla vidrio por ellas’ con la que Almería se vuelve a sumar a esta iniciativa “solidaria” que, por octavo año consecutivo, Ecovidrio desarrolla a nivel nacional con el objetivo de movilizar a la ciudadanía a reciclar envases de vidrio para cuidar del medioambiente y contribuir así con una causa solidaria: la prevención del cáncer de mama. Durante los próximos días, dos contenedores de vidrio decorados de rosa permanecerán en la Rambla Federico García Lorca, a la altura del IES Celia Viñas, simbolizando de esta manera el compromiso del Ayuntamiento y Ecovidrio con esta causa, y al finalizar la campaña se realizará una donación a la Fundación Sandra Ibarra. Además, Ecovidrio instalará en este mismo punto un árbol formado por miniglús rosas y un stand informativo en el que los visitantes podrán acceder a un sorteo para conseguir uno de estos minicontenedores. La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha incidido en la importancia de la prevención para luchar contra esta enfermedad, “por eso me parece muy acertado el lema de este año, ‘Prometo Cuidarme’, “y es que a veces se nos olvida cuidarnos”. La edil ha recordado que esta campaña se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Sandra Ibarra y ha agradecido a Ecovidrio su sensibilización con esta enfermedad y la originalidad de sus campañas “que están consiguiendo también que en Almería se incremente el reciclaje de vidrio”. Iván González, por su parte, ha señalado que con esta campaña “queremos llamar la atención a esas mujeres que tanto se preocupan por sus maridos, por sus hijos, por sus hermanos, por sus madres, por todo el mundo que las rodea, que se cuiden también ellas mismas, que se hagan autoexploraciones para que, si por desgracia ocurre, cuanto antes se detecte más posibilidades tenemos de que se pueda superar, de ahí que las invitemos a que se cuiden, se autoexploren y vayan a las revisiones periódicas”, ha indicado el técnico de Andalucía oriental y Cádiz de Ecovidrio. En esta ocasión, la campaña se ha extendido por más de 170 ciudades de todo el territorio nacional, entre ellas Almería, instalando 400 contenedores rosas por todo el país. Y, además de contar con Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación, como embajadora del proyecto, la ilustradora Sara Herranz se ha unido a la iniciativa y ha elaborado un manifiesto titulado “Prometo cuidarme”, para concienciar a la ciudadanía de la importancia del cuidado del medioambiente y la autoexploración para la prevención de este tipo de cáncer. Por su parte, como símbolo de la concienciación y solidaridad con el cáncer de mama, Agatha Ruiz de la Prada ha diseñado un miniglú especial para la ocasión, en el que se destaca el lema de la Fundación Sandra Ibarra: “Llenas de vida”. El miniglú se podrá adquirir a través de la web Miniglú.es, y los beneficios se destinarán a la Fundación Sandra Ibarra para contribuir a la prevención e investigación del cáncer. Datos de reciclado de vidrio en Almería Según los últimos datos relativos a 2021, los habitantes de Almería reciclaron un total de 2.135 toneladas de envases de vidrio, un 8 por ciento más que el año anterior, lo que supone que cada habitante recicló de media 10,6 kg. Respecto a la tasa de contenerización, Almería se sitúa con una media de 370 habitantes por contenedor, contando con un total de 543 iglús para los residuos de envases de vidrio instalados. Sobre Ecovidrio Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España. Tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases en 1997 y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en la entidad gestora de un modelo de reciclado que garantiza un servicio completo y al que tienen acceso todos los ciudadanos. En términos de financiación, 8.000 compañías envasadoras hacen posible, con su aportación a través del punto verde, el sistema de reciclado. La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerización y recogida, invertir en planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la hostelería, movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y promover la prevención y el ecodiseño de los envases. En las últimas dos décadas el sistema de Ecovidrio ha permitido que hoy en día se reciclen siete de cada diez envases de vidrio. El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al desarrollo sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar contra el cambio climático. Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente, redunda sobre los objetivos (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Producción y consumo responsables y (13) Acción por el clima. Sobre la Fundación Sandra Ibarra La Fundación Sandra Ibarra es una organización sin ánimo de lucro, con una trayectoria de catorce años sumando esfuerzos frente al Cáncer, una causa de Salud Global. Desde su inicio, la Fundación ha impulsado y financiado campañas y proyectos de prevención, sensibilización e investigación frente al cáncer, y ha colaborado activamente en el desarrollo de la Humanización de la Sanidad. En los últimos años, tras el aumento de los índices de supervivencia y la falta de atención sanitaria específica para el superviviente de cáncer, la Fundación se ha orientado hacia la búsqueda de soluciones en ese ámbito. De la ausencia de planes asistenciales específicos y la consideración de la supervivencia como una fase más del proceso oncológico, nace la Escuela de Vida. Se trata de una escuela de pacientes y supervivientes especializada en abordar las necesidades asistenciales durante el periodo de transición en el que ya no hay tumor ni tratamiento, pero aparecen otras secuelas. Esta Escuela constituye la primera comunidad digital de pacientes y supervivientes de cáncer y puede visitarse en https://www.escueladevidafundacionsandraibarra.org/. El objetivo es formar e informar a pacientes y supervivientes de cáncer, para que se conviertan en protagonistas de su salud y logren el bienestar físico y emocional necesario.

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca

Índice temático Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

OTRAS NOTICIAS

Televisión

Entrevistas

Más noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos