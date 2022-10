Es una información de noticiasdealmeria.com Almería El Colegio Oficial de Enfermería de Almería estrena sede miércoles 19 de octubre de 2022 , 19:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, participa en el acto inaugural de unas dependencias que se ubican en la calle Gerona de Almería capital noticiasdealmeria.com El Colegio de Enfermería de Almería está de estreno y ha inaugurado su nueva sede colegial ubicada en calle Gerona, 29. Ha sido un acto en el que la profesión ha estado arropada por autoridades e instituciones como la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez; el presidente en funciones del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya; el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar; el delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte; la secretaria de Salud de la Subdelegación del Gobierno, María Luisa Maroto; y la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García. “Tenemos nueva sede en un edificio señorial con gran iluminación natural, techos altos y patio interior. Una sede en consonancia con nuestra categoría profesional. Es un gran cambio que, sin duda, supone un salto cualitativo para la institución y que es ya la nueva casa de la enfermería en Almería”, ha asegurado exultante María del Mar García, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería. Por su parte, María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería ha resaltado la importancia de un sector clave en nuestra sociedad: “Es un colectivo muy respetado y muy implicado con nuestra ciudad, con ellos desarrollamos programas de envejecimiento activo y su labor es fundamental para protegernos a todos”. Asimismo, ha señalado que “miles de almerienses hoy se sienten más seguros gracias al trabajo de los enfermeros” y ha deseado “toda la suerte en esta nueva etapa que iniciáis”. Asimismo, Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), ha puesto de manifiesto la relevancia de la profesión y de la necesidad de estas nuevas instalaciones: “Era muy necesario en Almería tener una nueva sede con infraestructuras modernas que, por supuesto, la enfermería se merece como ha demostrado de manera sobresaliente en la pandemia. Estamos muy bajos de ratios de enfermeros con relación a Europa y es necesario que se invierta más en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no solo en enfermería, sino en lo que engloba al presupuesto sanitario”. Del mismo modo, Juan de la Cruz Belmonte, delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha dado la “enhorabuena por la nueva casa de todos los colegiados de enfermería en la que los profesionales continuarán mejorando y enriqueciendo sus conocimientos para una atención y cuidados de calidad a los pacientes y al conjunto de la ciudadanía, como hasta la fecha lo vienen haciendo”. Ángel Escobar, vicepresidente de la Diputación Provincial, ha recalcado que "hoy es un día para felicitar a todos los enfermeros que estrenan una nueva sede y que será referencia en la provincia. Desde la Diputación, colaboramos en una amplia variedad de proyectos, además de ser nuestros primeros referentes en campañas de vacunación y sensibilización de enfermedades. Toda la provincia tiene un firme compromiso con los enfermeros como hemos podido ver durante la pandemia. Estamos orgullosos de todas las personas que componen una profesión que se estudia por vocación y por el compromiso al servicio público". María Luisa Maroto, secretaria de la Subdelegación del Gobierno también ha querido acompañar al Colegio en este día tan especial y poner en valor la importancia que tiene esta profesión para la sociedad. Actividades El acto comenzó con la tradicional apertura de placa a manos de la presidenta de los enfermeros almerienses, el presidente en funciones del CGE, Florentino Pérez, y de la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez. Posteriormente, se ha impartido una conferencia sobre la profesión enfermera a cargo de D. Francisco Glicerio Conde Mora, los asistentes han visitado todos los rincones del nuevo edificio colegial con un paseo por la se.de para finalizar brindando con un vino español en Ohtels Gran Hotel Almería. Sobre la historia del Colegio La institución sanitaria ha tenido tres ubicaciones a lo largo de toda su historia en la capital almeriense. En primer lugar en la Plaza de la Catedral, en segundo lugar en la avenida Pablo Iglesias y, por último, y actual lugar de reunión desde hace apenas unos meses, en calle Gerona, 29. Se trata de un edificio señorial e histórico que ha sido rehabilitado para el uso de los colegiados en Enfermería en la provincia de Almería. El nuevo espacio, que responde a una demanda histórica de la profesión enfermera, cuenta con dos plantas. En la planta baja se encuentran la zona de trabajo, informática, secretaría, asesoría jurídica, sala de reuniones, sala de los colegiados, patio-jardín al aire libre y presidencia. En la segunda planta, el enfoque está claramente destinado a la formación y la investigación: sala de formación, sala de prácticas con material de simulación y el salón de actos equipado con la última tecnología para la formación presencial y online. En definitiva, un nuevo espacio en un lugar icónico de la capital almeriense que permite al Colegio dar un salto de calidad y confort para afrontar el presente y el futuro de una profesión esencial para la salud de la sociedad actual.

