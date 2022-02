Capital Almería recupera la Carrera de la Mujer tras un un año de paréntesis miércoles 23 de febrero de 2022 , 07:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala Paola Laynez ha animado a los almerienses a participar en la novena edición de “la carrera más reinvindicativa del año”, que estrena categoría de Marcha Nórdica y estará limitada a 1.000 dorsales Fue la última prueba deportiva que se celebró en 2020 antes de que el mundo cambiara por completo como consecuencia de la pandemia y ahora, tras un año de paréntesis, Almería recupera la Carrera de la Mujer. Una noticia que la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha calificado este martes de “una buenísima noticia”. De este modo, el próximo domingo 6 de marzo se celebrará, bajo el lema ‘La igualdad es nuestra meta’, la novena edición de la “carrera más reivindicativa del año”. Una carrera popular que volverá a tener el mismo recorrido que en su última edición, es decir, con salida y meta en la calle Antonio Muñoz Zamora (11.00 horas), junto al Centro de la Mujer de Cortijo Grande y el Parque de las Familias, y que este año, por motivos de seguridad, estará limitada a 1.000 dorsales. Habrá también carrera infantil (10.00 horas), con un máximo de 300 participantes, y, como novedad, entra una nueva categoría, la de marcha nórdica, con el objetivo de “dar visibilidad a esta modalidad deportiva”. Por supuesto, la IX Carrera de la Mujer tendrá un fin solidario: “Como viene siendo habitual, todo lo recaudado con las inscripciones infantiles y un euro por cada inscripción de adultos irá destinado con fines solidarios a la Asociación de Mujeres Cooperativistas Agroalimentarias de Almería ‘GEA’, dedicada a empoderar a la mujer a través de acciones que mejoren sus habilidades y a generalizar su participación en la toma de decisiones en las cooperativas”, ha anunciado Laynez. Organizada por el Ayuntamiento de Almería y el Grupo Nexa, esta novena edición tendrá tres distancias: 2.500 metros, 5.000 metros y 7.500 metros. Además, se podrá correr de forma individual o en parejas; además de la categoría de Marcha Nórdica. Tal y como ha expicado el coordinador general de Grupo Nexa, Ignacio Cáceres, las inscripciones ya están abiertas y van “a muy buen ritmo”, superándose a esta fecha los 200 participantes. Inscripciones hasta el 3 de marzo El plazo máximo para inscribirse en la IX Carrera de la Mujer es hasta el 3 de marzo y estas pueden realizarse en las webs de www.mujeralmeria.es, www.cdnexa.es y www.cruzandolameta.es. El precio es de 10 euros para los adultos y de 3 para los niños. Tanto Laynez como Cáceres han recordado que se trata de una carrera popular que está abierta a hombres y mujeres, independientemente de su condición física. “Todo el mundo está invitado a participar en esta actividad que mezcla deporte, diversión, reivindicación y solidaridad”, han señalado. Con el objetivo de facilitar la participación del mayor número de personas, Paola Laynez ha recordado que estará habilitada la ludoteca infantil, así como talleres en el Parque de las Familias, y habrá exhibiciones y actividades dirigidas por los monitores de los Centros de la Mujer. Por su parte, la representante del Club Cóndor y campeona de Andalucía del Máster 60 femenino de Marcha Nórdica, Francisca Lucía Sánchez, ha agradecido que el Ayuntamiento de Almería introduzca la marcha nórdica entre su categorías, algo que “nos ayuda a dar visibilidad a nuestro deporte, que está en auge y que cada vez más profesionales de la Medicina recomiendan por su multitud de beneficios”. Sánchez ha destacado que se trata de un deporte que se puede practicar en todas las etapas de la vida, por su bajo impacto, y que, sin duda, es saludable. Asimismo, la presidenta de la Asociación GEA, Inmaculada Idáñez, ha mostrado su agradecimiento a los organizadores de la carrera “por elegirnos para que todo lo que se consiga vaya destinado para que cada vez haya más mujeres en los órganos directivos de las empresas del campo almeriense”. Idáñez ha explicado que esta asociación, que apenas tiene cuatro años de vida, nació por la falta de representación de las socias cooperativistas mujeres en los consejos rectores. Por último, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha tenido palabras de agradecimiento para las empresas almerienses que hacen posible la celebración de esta carrera. Estas son Grupo Nexa, Vithas, Cajamar, Aqualia, Clece, IndalDynamic, Grutalmería, Lanjarón y Ego, cuyos representantes también han asistido a la presentación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

