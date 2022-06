Sucesos Almería registra 7 puntos menos de criminalidad que la media estatal jueves 23 de junio de 2022 , 15:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Pedro Fernández felicita a la Policía Nacional de Almería en la la toma de posesión del nuevo comisario provincial Gumersindo Vila, a quien ha deseado “suerte y aciertos en su nueva responsabilidad, con el servicio al ciudadano como eje central de su labor” El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido hoy el acto de toma de posesión del nuevo comisario provincial de Almería, Gumersindo Vila, que estará al frente de un equipo de cerca de 750 hombres y mujeres a quienes ha felicitado “por situar 6,8 puntos la tasa de criminalidad en la provincia por debajo de la media nacional correspondiente al primer trimestre de este año, un ejemplo claro de su entrega y vocación en la defensa de los derechos y protección de la ciudadanía”.

Durante el acto, Pedro Fernández ha reconocido la “impecable carrera al servicio de la Policía Nacional” de Vila, como demuestran sus diferentes destinos y responsabilidades durante cerca de 37 años de dedicación a la Policía Nacional. “Tu experiencia es el mejor aval para encarar la gran responsabilidad que asumes”, para la que le ha deseado “suerte y aciertos” y que ha garantizado “tendrá siempre el servicio al ciudadano como eje central de su labor”. En opinión del delegado del Gobierno, la Policía en la provincia de Almería “está acumulando una ingente cantidad de actuaciones, como las últimas operaciones de incautación de estupefacientes, contra el crimen organizado, de auxilio a las personas…, que son sólo una pequeña muestra de la labor tan diversa y necesaria que lleva a cabo la policía nacional para la protección de las personas”, si bien ha querido hacer especial hincapié en la lucha contra la violencia de género, que ha calificado como “una de las mayores amenazas para el desarrollo y avance de nuestra sociedad” y que, ha recordado, hace tan solo unas semanas se cobró la vida de otra andaluza, la almeriense Maite, vecina de Tíjola. En su intervención también ha felicitado a los efectivos de Almería por la “buena cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en actuaciones de especial complejidad”, como demuestra su colaboración con el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que en su tercera prórroga ha ampliado su ámbito llegando hasta la provincia de Almería para reforzar la lucha contra el crimen organizado y las mafias. “Este trabajo ejemplar entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es garantía de libertad para la ciudadanía, es garantía de desarrollo y ejercicio del Estado de Derecho”, ha añadido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

