Almería Más de 300 disoluciones matrimoniales en Almería en el primer trimestre viernes 11 de junio de 2021 , 12:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los divorcios aumentaron en toda Andalucía un 5’6% a comienzos de 2021, superando la media española El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha publicado los datos referentes al número de disoluciones matrimoniales (incluyendo divorcios, separaciones y nulidades) con los últimos datos disponibles (de los tres primeros meses de este año). En ellos se registra un aumento del 5’6% para la comunidad andaluza, superando la media española, que está en un 5’4%. Dentro de la comunidad autónoma, Almería es la cuarta provincia que menos demandas de disolución matrimonial ha registrado a comienzos de 2021, con un total de 385, lo cual supone un 7’8% del total en toda Andalucía. La mayor cantidad de procesos de este tipo se ha dado en Sevilla (1.146, un 23’3% de las demandas generales), mientras que el lugar con menos denuncias por divorcios y separaciones fue Huelva (317, lo cual supone el 6’45% del total). El territorio judicial que ha llevado a cabo la mayor parte de trámites de separación de las parejas almerienses es el de la propia capital, donde se han gestionado el 47% de los divorcios en nuestra provincia. Vélez-Rubio es el lugar donde menos demandas de esta índole se han dado: tan solo han tramitado la separación de 5 parejas, un 1’2% del cómputo total. Andalucía está entre las 7 comunidades autónomas con mayor tasa de disoluciones matrimoniales por habitante, ranking liderado por Canarias, con un aumento del 6’4%. En el lado contrario, Madrid es el lugar que registra la menor subida (un 4’3%). En todo el territorio español se presentaron, consensuadas o no, un total de 4.666 demandas de divorcio, 236 separaciones y tan sólo 6 nulidades en este primer trimestre de 2021. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

