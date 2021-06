DEBATE ESTADO DE LA CIUDAD 2021

Cazorla tiende la mano al PP pero destaca los problemas de la ciudad

viernes 11 de junio de 2021 , 13:04h

El portavoz de Ciudadanos aplaude los acuerdos de consenso y critica la decadencia del centro, la falta de participación ciudadana, las condenas judiciales y el ‘tarifazo’







«Aún hay mucho por hacer; tenemos la suerte de vivir en una ciudad excepcional, pero que todavía tiene mucho margen de mejora. Construyamos juntos la Almería que queremos buscando siempre el diálogo y el consenso, y trabajando siempre con devoción; devoción por el servicio público a nuestros vecinos, y devoción por, pese a su más que cuestionable gestión, nuestra maravillosa ciudad de Almería». Así se ha expresado Miguel Cazorla, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, durante el debate del estado de la ciudad. Cazorla se ha dirigido al alcalde afirmando que «pese a sus muchos incumplimientos no ya con el Grupo Municipal de Ciudadanos, sino con los ciudadanos almerienses, siempre van a tener nuestra mano tendida para trabajar juntos de cara a solventar las muchas deficiencias y necesidades de los almerienses, máxime en estos difíciles tiempos de pandemia».



En ese sentido, el portavoz liberal ha hecho hincapié en que «toca arrimar el hombro, tal y como en Ciudadanos hemos hecho siempre, pero ahora más que nunca, para hacer frente a la grave crisis sanitaria, económica y social que atravesamos», y recordando que su formación viene proponiendo actuaciones, ideas, iniciativas, acciones en pro de Almería, apoyando presupuestos, impulsando planes reactiva 20 y 21, acordando bajadas de impuestos, etc. «Todo ello —ha ahondado— desde una oposición responsable; apoyando al equipo de Gobierno cuando es necesario en aras del consenso y el bien común, sí, pero sin cortarnos un pelo a la hora de denunciar todas aquellas situaciones que son lesivas para los intereses de los almerienses».



Así, Cazorla ha diferenciado entre los aspectos positivos y los negativos que dejan estos dos años de mandato. Entre los positivos, el edil naranja ha destacado los acuerdos de consenso suscritos estos dos años, como los planes reactiva o los pactos presupuestarios, así como las bonificaciones fiscales y rebajas impositivas, el aumento de la partida presupuestaria destinada a los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio, y determinadas actuaciones, como el parque de la Goleta, la mejora de la zona de la Hoya, la avenida Cabo de Gata, los huertos urbanos, o la instalación de sistemas ‘antilluvia’ en dos de los tres puntos negros, si bien ha reclamado que se instale el tercero en la rambla de Costacabana.



En cuanto a lo negativo, Cazorla ha suspendido al ejecutivo municipal en materia de participación ciudadana, señalando la «urticaria» que provoca al equipo de Gobierno. También, ha apuntado la «deficiente» protección del patrimonio histórico, la falta de limpieza en los barrios, las condenas judiciales por las que los almerienses están pagando casi 30 millones de euros, la escasa protección del medio ambiente, con vertidos fecales en plena Rambla, o con el ‘tarizafo’ y los planes para aumentar la producción de la desaladora pese a los informes que señalan el potencial riesgo para el sobreexplotado acuífero de Almería. “Este es, sin duda, el mayor error del equipo de Gobierno en estos dos años”, ha señalado Cazorla a ese respecto.



El concejal de Ciudadanos también ha lamentado la «decadencia» del casco histórico, la falta de obras de mejora en barrios como Bellavista, Loma Cabrera, Los Molinos, Juaida, Cortijo Córdoba, etc. sin dejar de lado el «incumplimiento sistemático» de las mociones e iniciativas aprobadas por el Pleno, la entrada de la UDEF en dependencias municipales, y las obras «malditas» de la ciudad: la reforma de la Casa Consistorial, el soterramiento, y la prolongación del paseo marítimo.