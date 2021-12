Almería Almería reivindica con AEMA más investigación en esclerosis múltiple sábado 18 de diciembre de 2021 , 13:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Paola Laynez y Juan José Alonso se suman al acto celebrado con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en Puerta Purchena, donde han agradecido a Isabel Martínez su labor al frente de la entidad almeriense Los concejales de Familia, Igualdad y Participación Ciudadadana y de Economía y Función Pública, Paola Laynez y Juan José Alonso, respectivamente, se han sumado al acto que, con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, se ha celebrado en Puerta Purchena, donde quienes padecen esta patología han reivindicado más investigación, el reconocimiento de un grado de discapacidad del 33% y una mayor visibilización de “la enfermedad de las mil caras”. “El Ayuntamiento, que apoya a todas las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, mantiene con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA) una relación muy estrecha”, ha asegurado la concejala de Familia e Iguladad, que ha aprovechado el acto para agradecer a la presidenta de esta entidad, Isabel Martínez, su labor, su compromiso personal y profesional, durante los últimos 13 años ahora que da un paso a un lado. En el día nacional de la enfermedad, se visibiliza más esta patología pero, desde el Ayuntamiento, el apoyo a la asociación es diario a lo largo de todo el año. En este sentido, la concejala ha puesto de relieve una realidad, la de las personas con esclerosis múltiple, que cada vez son más y más jóvenes. Sólo en Almería, AEMA representa a 200 socios, ha recordado Laynez. Teatro Apolo, de rojo Y en la línea de dar visibilidad a los enfermos de esclerosis múltiple, una patología crónica, inflamatoria, autoinmune y neurodegenerativa del sistema nervioso central, el Ayuntamiento de Almería iluminará este sábado 18 de diciembre de rojo el edificio del Teatro Apolo. La presidenta de AEMA, por su parte, ha apuntado a un incremento de personas diagnosticadas que ya superan los 55.000 en España. De ahí, la importancia de mejorar la atención integral a estos pacientes. “Un paso importante es el que se ha dado gracias a la unidad de enfermedades orgánicas”, ha agradecido Isabel Martínez, al delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, que ha apuntado el interés de la delegación por seguir avanzando en esta relación tan estrecha que se ha tejido entre las asociaciones de enfermos y los sanitarios especializados en los tres distritos sanitarios de la provincia. Por su parte, la diputada provincial Ángeles Martínez ha apoyado las reivindicaciones del colectivo que este viernes ha salido a la calle para recordar la necesidad de dar visibilidad a quienes padecen esta enfermedad, lograr una mayor investigación que permita mejorar la calidad de vida de todos ellos y obtener el grado de discapacidad que reclaman. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

