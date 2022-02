Capital Almería reunirá gastronomía, arte y cultura en el mercado artesanal ‘Gastroart’ viernes 04 de febrero de 2022 , 16:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta 70 puestos se instalarán en el Paseo con charlas, degustaciones y demostraciones en directo Almería se convertirá este sábado, 5 de febrero, en epicentro de la gastronomía, el arte y la cultura de la provincia con la celebración del mercado artesanal ‘Gastroart’, dentro del Plan de Dinamización Turística y Comercial que ha puesto en marcha el Área de Promoción del Ayuntamiento. Se trata de la primera actividad del programa, que se extenderá durante todo el año. Hasta 70 puestos se van a instalar en el carril saludable del Paseo de Almería entre las 10.30 y las 15 horas con una amplia variedad de productos. Es una iniciativa que reunirá a creadores de distintos ámbitos que expondrán sus distintas producciones, que van desde pinturas y otras obras de arte hasta alimentación. Entre las actividades que se van a desarrollar en la jornada, están previstas charlas y exposiciones de los participantes que explicarán el origen, las técnicas y los ingredientes de sus productos. También se podrán degustar por parte del público con diferentes catas a lo largo de una mañana en la que se realizarán demostraciones en directo. La finalidad de ‘Gastroart’ es que los visitantes puedan conocer al detalle la esencia y los procesos que se esconden detrás del producto final. Otros de los objetivos son sensibilizar al público acerca de la importancia del trabajo artesanal y concienciar a la ciudadanía sobre la relevancia de tener un consumo responsable. De este modo, la capital da el pistoletazo de salida a un mes de febrero que contará con actividades por San Valentín, la Feria del Queso, el Rastro de Antigüedades en el Parque Nicolás Salmerón y el II Campeonato del Mundo de Food Trucks. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

