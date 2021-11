Capital Almería rinde homenaje a Diego García con un monolito y una plaza lunes 22 de noviembre de 2021 , 16:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco destaca que “este es el principio de un recuerdo eterno” hacia el ex presidente de Ashal, fallecido inesperadamente en febrero de este año Almería ha rendido hoy un emotivo homenaje a Diego García Molina, quien fuera presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), con el descubrimiento de un monolito que lleva su nombre junto a la Taberna ‘El Portón de la Bahía’, local que regentaba en el Paseo Marítimo. En el acto también se ha hecho entrega a sus familiares del acuerdo plenario que aprueba la denominación de la Plaza Diego García Molina a la zona verde ubicada entre Playa Ciudad Luminosa y El Palmeral de El Zapillo. En el homenaje ha participado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco; el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García; la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo; el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún; el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra; el presidente de Asempal, José Cano; el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel; y el presidente de los hosteleros andaluces, Javier Frutos. En el acto también se encontraba su madre, María Molina; el hijo del homenajeado, Diego, y numerosos amigos que han querido recordarlo, tanto asiduos a los establecimientos que regentaba, el ‘Portón de la Bahía’ y ‘Building’, como compañeros de profesión, como Jose Álvarez, de La Costa; Francisca Pérez, de La Encina; o Antonio Gázquez, de Las Eras. Fernández-Pacheco ha asegurado que “no hay cosa más almeriense que una reunión de amigos, en un sitio con sol, cerca del mar y reunidos en torno a algo que comer y beber. Eso explica bien la forma de ser en la Almería que tanto quiso y tan dentro llevó siempre Diego, ese era el espíritu del ‘Portón de la Bahía’ en el que tanto han disfrutado miles de almerienses”. El primer edil ha subrayado que el Ayuntamiento “quiere recordar para siempre a Diego aquí, en uno de los lugares en donde fue más feliz y donde él hubiera escogido”. En este sentido, ha señalado que “nos ayudará a recordar eso que dicen de las buenas personas, que no terminan de irse mientras sean recordadas con cariño”. Por su parte, Javier A. García ha destacado que este monolito simboliza el eterno recuerdo que la ciudad y la provincia de Almería, “todos los almerienses y todas las personas que tuvimos el privilegio de ser sus amigos. Los almerienses guardaremos a Diego García Molina en lo más profundo de nuestros corazones. Fue un hombre humilde y honesto que ha dejado un gran legado a todos los hosteleros de la provincia”. Del mismo modo, el presidente provincial ha indicado que “Diego siempre fue, y será, una fuente de inspiración para todos los almerienses por haber sido un firme defensor de la hostelería y todos sus valores, especialmente durante la parte más dura de la pandemia. Ha sido el mejor embajador de este sector, de nuestros profesionales y de la gastronomía de la provincia en la que deja un valioso legado del que todos los almerienses nos sentimos orgullosos”. Comprometido con Almería Carmen Crespo, quien ha aplaudido la iniciativa del Ayuntamiento de dedicar una plaza y un monolito al que fuese presidente de Ashal, ha recordado que Diego García recibió el año pasado a título póstumo la Bandera de Andalucía "en reconocimiento a su compromiso con la provincia de Almería y a su trayectoria como uno de los grandes embajadores de la gastronomía almeriense". En este sentido, la consejera ha subrayado su papel en la Capitalidad Gastronómica de 2019 de la mano del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco. Igualmente, ha puesto de relieve el papel conciliador y también reivindicativo de Diego García durante la pandemia. "En los momentos más duros del sector hostelero, Diego siempre ha estado en primera línea para trabajar junto al Gobierno de Andalucía para buscar soluciones y aliviar los efectos del Covid", ha enfatizado Crespo, quien ha asegurado que la familia del expresidente de Ashal "tiene motivos para estar muy orgullosa, porque Diego contará siempre con el cariño de los almerienses". Su sucesor en el cargo como máximo responsables de los hosteleros almerienses, Pedro Sánchez-Fortún, ha puesto en valor el papel de Diego, quien “dignificó el papel que se tiene del hostelero habitualmente, mostrando lo mejor de la hostelería a través de su personalidad afable, honesta y generosa”. En esta línea, ha afirmado que “sabía transmitir el amor por el oficio, poniendo el alma en cada actividad que emprendía. Se entregó en cuerpo y alma para que Almería fuera Capital Española de la Gastronomía”. También ha querido destacar su labor en los momentos más duros de la pandemia “para evitar el desmoronamiento de la industria hostelera, una persona inigualable que consiguió que los hoteleros almerienses se sintieran orgullosos de serlos”. De este modo, Almería ha recordado a Diego García, que permanecerá siempre en el recuerdo de la ciudad con un monolito que lo define como “un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

