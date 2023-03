Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Almería rinde homenaje a Diego García con una plaza jueves 23 de marzo de 2023 , 07:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, subraya que “es uno de los lugares donde fue más feliz” y destaca el afecto “tan grande que solo cabe en la memoria” Almería ha rendido un emotivo homenaje este miércoles a Diego García Molina, quien fuera presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), con una plaza que lleva su nombre junto a El Palmeral de El Zapillo. Una ubicación donde hace ahora algo más de un año se descubrió un monolito en su recuerdo, en el entorno de la Taberna ‘El Portón de la Bahía’, local que regentaba . La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha señalado que “queremos que los almerienses siempre recuerden a Diego en uno de los lugares donde fue más feliz porque las personas no terminan de irse mientras son recordadas con cariño”. En este sentido, ha destacado que el afecto “es tan grande que no cabe más que en nuestra memoria, ojalá que este sea un punto de reunión, risa y alegría en nuestra ciudad”. “Almería y la hostelería eran su vida”, ha recordado la alcaldesa, reconociendo una vez más “el papel que en la proyección como ciudad gastronómica abanderó Diego García al frente de Ashal”, resaltando además su calidad “humana y profesional”, reconocida hoy por la ciudad “con esta plaza junto al monolito que recuerda a su persona” María Molina, madre de Diego García, muy emocionada, ha agradecido “a todos por seguir recordando hoy a Diego. Un luchador, un trabajador, una persona que amaba Almería, que la llevaba por bandera y que luchó como nadie por la capitalidad gastronómica y por la hostelería durante la pandemia”, ha recordado. “Diego está en nosotros, en su familia, en sus amigos. No tengo más que palabras de agradecimiento por este reconocimiento”, ha concluido. Por su parte, el presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, ha agradecido una vez más “el apoyo que presta el Ayuntamiento de Almería a la hostelería, a sus proyectos, muchos de ellos propuestos por Diego al frente de la Asociación. El nombre de Diego García Molina estaba en la vída de los almerienses y ahora está también en el callejero de esta ciudad”, ha subrayado. Un homenaje en el que también han participado la delegado de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta, José Velez, y el diputado provincial Francisco Álvarez, junto a miembros de la corporación municipal, además de numerosos familiares, amigos y almerienses que se han querido acercar para recordar a Diego García en un día tan señalado. Embajador de la gastronomía almeriense De este modo, el Ayuntamiento ha querido recordar y perpetuar viva la figura del expresidente de Ashal, Escudo de Oro de la Ciudad, pregonero de la Feria en 2019 y también Bandera de Andalucía a título póstumo, a quien familiares y amigos definen como “una persona comprometida con su provincia y embajadora de la gastronomía de Almería”. Entre otras, fue uno de los grandes valedores para lograr la Capitalidad Gastronómica en 2019 y una figura clave durante los momentos más duros de la hostelería, especialmente en los años de pandemia. Diego nos dejó de manera repentina hace poco más de dos años, pero su huella permanecerá para siempre junto al lugar en el que fue feliz, el Paseo Marítimo de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.