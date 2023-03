Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar (Foto: Archivo) Muere en acto de servicio el un oficial del Servicio de Vigilancia Aduanera de Almería miércoles 22 de marzo de 2023 , 20:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Intervenían un buque sospecho de realizar narcotráfico en el Atlántico El cadáver del funcionario de Aduanas que murió el sábado en el Atlántico mientras cargaba drogas en un velero, ha sido trasladado a Melilla este miércoles por un barco de la Agencia Tributaria después de más de tres días de viaje. El oficial Carlos Esquembri Hinojo, originario de Melilla y miembro del Servicio de Vigilancia Aduanera, perdió la vida a los 58 años en el mar del Atlántico, al oeste de Canarias. Él y su equipo intentaban abordar un velero sospechoso de estar involucrado en el narcotráfico cuando ocurrió el trágico incidente. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros por reanimarlo, Ángel Esquembri falleció. Es importante mencionar que tenía una vasta experiencia de 30 años en esta unidad y era el Jefe de embarcación de vigilancia aduanera en Almería, aunque residía en Melilla. Un barco auxiliar del Buque de Operaciones Especiales 'Fulmar' de la AEAT volcó en el mar, incluyendo a Esquembri. Los tripulantes del velero, que se sospecha que estaba cargado con drogas, aprovecharon la situación para prender fuego al velero y tratar de evitar ser incriminados. A pesar de esto, los cuatro tripulantes fueron detenidos y llevados al buque Fulmar. Un grupo de aproximadamente cien personas se reunieron en Melilla para honrar la memoria del oficial del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) Carlos Esquembri, quien falleció mientras realizaba su trabajo el pasado sábado en aguas del Atlántico, frente a Canarias. Esquembri perdió la vida mientras intentaba abordar un velero sospechoso de transportar drogas. Una concentración tuvo lugar al mediodía frente a la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Melilla, donde está el SVA. La manifestación ocurrió cuatro horas antes de que el buque Fulmar llegara al puerto melillense con el cuerpo sin vida de Carlos Esquembri después de más de 72 horas de navegación. En la Estación Marítima y en la concentración frente a la AT, se han reunido compañeros de trabajo del fallecido y su familia para recibir sus restos mortales y llevarlo al Cementerio de la Purísima Concepción de Melilla para su entierro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

