Capital Almería se enciende de naranja por el Día Internacional del Síndrome de Asperger martes 15 de febrero de 2022 , 16:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento se suma a la visibilización de esta enfermedad iluminando de este color algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad como el Teatro Apolo o la Gerencia de Urbanismo La ciudad de Almería se teñirá de naranja este jueves y viernes día 18 para conmemorar el Día Internacional del Síndrome Asperger. Lo hará iluminando de este color algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Apolo y la Gerencia de Urbanismo. De esta forma, el Ayuntamiento de Almería se suma a la actividad puesta en marcha por la Confederación Asperger España junto a todas sus entidades federadas, autonómicas y provinciales, entre las que se encuentra la de Almería, para dar visibilidad a este colectivo, encuadrado en el espectro autista. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

