Deportes La EDM Syngenta KSV se corona con 13 medallas en el Campeonato de Andalucía de Lucha martes 15 de febrero de 2022 , 16:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la modalidad de sambo, la escuela almeriense se desplazó hasta Granada con 15 competidores con los que obtuvo diferentes éxitos El deporte en Almería está de enhorabuena. Y es que, tras unas intensas jornadas de diferentes clubes, las alegrías no cesan en forma de medallas De hecho, recientemente, se celebró el Campeonato de Andalucía de Sambo y Contact Sambo. En esta competición deportiva, que se celebró en la localidad granadina de Maracena, se contó con la presencia de la escuela deportiva municipal Syngenta KSV, perteneciente a la red de escuelas que gestiona el Patronato Municipal de Deportes, que viajó con quince competidores. Así, el pasado 30 de enero, la escuela almeriense de judo obtuvo un balance positivo tras la participación en la competición que tuvo presencia de diferentes clubes a nivel autonómico. Tras los buenos resultados, fruto de la constancia y esfuerzo, los almerienses lograron un balance final de 13 medallas que se desglosan en cinco oros, tres platas y cinco bronces. Las categorías de edad que participaron fueron, por un lado, los cadetes y, por otro lado, esperanzas, es decir, los que nacieron del año 2008 hasta el 2004. Los primeros clasificados y, por ende, campeones de Andalucía han sido los deportistas Daniel Martín, Laura Casanueva, Martina Calatrava, Chloé Motte, y Darío Fernández con las medallas de oro. Para las medallas de plata, los clasificados fueron Ricardo Ortiz, Diego Batista, y Alejandro Márquez. Mientras que, las medallas de bronce fueron para Daniel Flores, Miguel Ángel Aguado, Martina Álvarez, Yazmin Murgulet, y Germán Márquez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

