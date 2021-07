Capital Almería se ilumina de azul para dar visibilidad al Síndrome de Sjögren sábado 24 de julio de 2021 , 17:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







El Ayuntamiento 'encendió' de este color la fuente de los 103 Pueblos y la del Obelisco de la Plaza Las Velas para llamar la atención sobre esta enfermedad poco frecuente y en solidaridad con quienes la padecen



Almería encendió anoche de azul dos de las principales fuentes de la ciudad para dar a conocer y llamar la atención de la sociedad almeriense sobre el Síndrome de Sjögren, del que precisamente el viernes se conmemoró el Día Internacional. El Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta al 3% de la población española y que pocos conocen.



Con esta acción, el Ayuntamiento de Almería da cumplimiento a la petición de la Asociación Andaluza de Síndrome de Sjögren de 'encender' de azul algunas de las fuentes más emblemáticas de la ciudad en el marco de una campaña nacional de difusión, divulgación científica e información sobre este síndrome, para que llegue a la población en general. En concreto, se tiñeron de este color las fuentes de los 103 pueblos y el Obelisco de la Plaza de las Velas, las dos en la Rambla Federico García Lorca.

