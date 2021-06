Capital Almería se ilumina de verde para visibilizar el Día Mundial de la Esclerodermia miércoles 30 de junio de 2021 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







El Ayuntamiento ‘encendió’ de este color las principales fuentes de la ciudad, así como la fachada del Teatro Apolo, para dar a conocer a la sociedad almeriense esta enfermedad crónica y autoinmune



Almería se encendió de verde este martes, 29 de junio, para visibilizar el Día Mundial de la Esclerodermia, una enfermedad crónica, autoinmune, incluida dentro de las enfermedades reumáticas. Con esta acción, el Ayuntamiento de Almería se sumó a la iniciativa emprendida por la Asociación Española de Esclerodermia de teñir los edificios y fuentes de toda España.



De este modo, al caer la noche, las fuentes de los 103 Pueblos, Calle Santiago, Parque de las Familias y el Obelisco de la Plaza de las Velas, así como la fachada del Teatro Apolo, se iluminaron de verde para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad poco frecuente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

