Capital Almería se ilumina por el Día Internacional de las Mastocitosis jueves 21 de octubre de 2021 , 16:01h



La ciudad de Almería se tiñó de morado este miércoles, 20 de octubre, para visibilizar el Día Internacional de las Mastocitosis y patologías mastocitarias, una enfermedad poco frecuente que requiere mayor investigación científica para así garantizarle a estos pacientes una mejor calidad de vida.



El Ayuntamiento de Almería iluminó de color morado algunas de las fuentes más emblemáticas de la ciudad como son la de los 103 Pueblos, la calle Santiago, la del Parque de las Familias y la de la plaza Virgen del Mar y la de Los Peces, en el Parque Nicolás Salmerón para llamar la atención sobre esta patología.

¿Qué es la mastocitosis?

La mastocitosis es una enfermedad rara, en la cual ocurre un aumento anormal de mastocitos en distintas partes del cuerpo y que, por presentar una gran variedad de síntomas, resulta difícil dar con un diagnóstico preciso de este padecimiento.



Es una patología poco frecuente que se presenta en una parte de la población y que provoca síntomas como inflamación, la aparición de componentes alérgicos, alteración en el sistema inmune, dolor óseo, prurito, náuseas, etc...

