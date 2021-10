PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Almería El Festival Inclusivo ‘Gallo Pedro’ volverá con una decena de actividades jueves 21 de octubre de 2021 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Organizado por Verdiblanca, con apoyo de Ayuntamiento, Diputación, y Junta de Andalucía, tendrá talleres, proyecciones y sección en FICAL





Con las mismas ganas de aprendizaje, de difusión y de compartir experiencias en torno al cine y la discapacidad, vuelve este otoño una nueva edición, la octava, del Festival Inclusivo de Cortometrajes ‘Gallo Pedro’, que desarrollará una decena de actividades desde finales del mes de octubre hasta principios del mes de diciembre. Una iniciativa que organiza este consolidado evento gracias al convenio suscrito con el Ayuntamiento de Almería y con la colaboración de la Diputación Provincial y al que este año se ha sumado la Junta de Andalucía. El programa de este otoño trae una docena de propuestas entre las que se encuentran talleres, proyecciones, exposición, encuentros escolares y el VIII Concurso Nacional de Cortometrajes, para el que se han presentado más de 40 trabajos.



Así lo han detallado esta mañana en su presentación la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, la delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Eloísa Cabrera, y el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, que vienen trabajando en la misma dirección para hacer de ‘Gallo Pedro’ uno de los cinco festivales inclusivos más destacados de España, consolidar a Almería como un referente en la inclusión y, por último, enriquecer la programación más social del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).



Laynez ha destacado que “siempre hemos tenido clara nuestra participación en un proyecto con el que la asociación Verdiblanca pretende contribuir a la normalización e inclusión de la discapacidad desde el ámbito audiovisual, y con el que el Ayuntamiento de Almería colabora, a través de un convenio, con una aportación económica de 15.000 euros”. La edil municipal ha asegurado que “inclusión es sensibilizar, es comprender, es empatizar, es educar y también es crear conciencia. Y de eso trata este proyecto que se desarrolla en estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación Verdiblanca”.



El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha destacado que el festival celebrará una nueva edición “trabajando para que no muera de éxito, porque el crecimiento en todos estos años ha sido tan grande que parece que si no se sigue esa progresión es un paso atrás y ni mucho menos es así”. Por ejemplo, este año se ha dado un salto de calidad tanto “en la internacionalización”, como “en la composición del jurado, que contará entre otros con Lola Mayo, creadora de la productora Lolita Films, que acumula más de 200 reconocimientos en sus 25 años de vida, o David Calzado, que fue director de Comunicación del Ministerio de Cultura y una de las piezas fundamentales de La Casa Encendida”, ha concluido.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, por su parte, ha elogiado el trabajo que realiza la Asociación Verdiblanca. “El Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro se ha convertido en un referente internacional promoviendo la integración a través del cine, ya que da la oportunidad de visibilizar a las personas con capacidades diferentes y por supuesto da también la oportunidad a personas con capacidades diferentes que sean los auténticos protagonistas de las películas, debates y también detrás de la cámara”, ha dicho Guzmán.



El diputado de Cultura ha anunciado que “FICAL será más inclusivo que nunca, abre una ventana en su parrilla de programación para proyectar una selección de cortometrajes presentados al Festival Inclusivo Gallo Pedro. Además de esta sesión que se hará en el Teatro Apolo saldrá uno de los premios del palmarés de Gallo Pedro: el premio del público que será proyectado el martes 23 de noviembre a las 17 horas”.



Para la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera, “es un honor para la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía sumarse en esta edición a la iniciativa de Verdiblanca, a través de la Filmoteca de Andalucía”, que se involucra en el Festival propiciando la participación de público con deficiencia visual, dado que la proyección se hará con audiodescripción y con subtítulos para personas con deficiencia auditiva, aumentando así la posibilidad de incluir simultáneamente en la sala a personas con habilidades diferentes. Cabrera también ha destacado el “trascendente apoyo que la Consejería de Cultura está dando al cine andaluz inclusivo”, al obligar en las convocatorias de ayuda al mundo audiovisual a que la copia que entregan a la Filmoteca de Andalucía vaya audiodescrita.



Toda la programación se encuentra actualizada en la web: https://www.verdiblanca.com/articulos/ver/plano_inclusivo





Talleres

Cronológicamente, el primer taller en celebrarse será el 27 y 28 de octubre bajo el título ‘Ficciones y falso documental’, que será en la Casa del Cine, de 17 a 20 horas. El almeriense Carlos Vives, gestor social de la Asociación Cultural ‘La Oficina’, programador cultural, técnico audiovisual, montador de cine y contador de historias, y el fotógrafo brasileño Péricles Dias de Oliveira, mostrarán al público las similitudes que existen entre el documental y la ficción para entender la posibilidad de géneros híbridos como la docuficción. El objetivo es facilitar al alumnado herramientas para un consumo crítico y reflexivo de los medios de comunicación y la producción de un teaser de docuficción, una experiencia de creación colaborativa y que se hace por primera vez en Almería.



‘Interpretar la discapacidad’ será el segundo de los talleres, los días 2 y 3 de noviembre, de 10 a 14 horas en Inartesca (Instituto de Arte Escénico y Cine de Almería). Gerardo J. Núñez y Andrés Lago forman parte del equipo creativo valenciano‘ CINESIN’, la primera agencia de comunicación a nivel nacional dedicada a la producción de contenidos y desarrollo de proyectos, integrados mayoritariamente por personas con diversidad funcional. Ellos se encargarán de preparar a alumnado almeriense de arte dramático sin discapacidad a enfrentarse a un casting para interpretar personajes con algún tipo de diversidad. El actor Jovi Casino contará su experiencia al interpretar a distintos personajes con discapacidad: Laura no quiere, El punto rojo o Sorpresa desagradable.



Los días 6, 7 y 8 de noviembre, el Centro Municipal de la Mujer será sede, de 10 a 13 horas, de ‘Miradas Exquisitas. Cine con personas con discapacidad’. Julien Charlon, fotógrafo, profesor de ‘La Casa Encendida’ de Madrid y artista experimental francés, y Kris Limbach, artista audiovisual alemán, cineasta y comisario, tienen como meta realizar un cortometraje en 8 horas de taller con 6 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual de las asociaciones ANDA, Espacio vive y Verdiblanca. En la línea de la película La Jetée de Chris Marker, la obra resultante estará montada como un diaporama compuesto por una serie de fotografías, con una voz en off y una banda sonora. También el corto incluirá algunas tomas de vídeos. El objetivo es que el alumnado se sienta con suficiente confianza para comunicar sus emociones; serán quienes protagonicen el proceso creativo. Con la colaboración de Filming Almería-Diputación de Almería.



El cuarto taller tendrá un ingrediente técnico con ‘Iluminación y Sonido’, también en el Centro Municipal de la Mujer, de 10 a 14 horas. Nico Fernández, productor, realizador, fundador de ‘Digital Máster, Video Producción de Ideas’ y socio fundador de TESA (Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería) profundizará con el alumnado de la EISO (Escuela de Imagen y Sonido de Almería)y del IES Albaida en la adquisición de conocimientos necesarios para mejorar la creación de una escena audiovisual destacando los aspectos lumínicos y sonoros.



El último de los talleres será el 30 de noviembre con ‘Introducción a la accesibilidad audiovisual’, en el IES Albaida, de 16.15 a 20.15 horas. Loles Peña, directora de producción de la empresa almeriense ‘Órbita Estudio’ y presidenta de ASFAAN (Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía) descubrirá al alumnado de Imagen y Sonido del IES Albaida cómo funciona el sistema de audiodescripción que permite a las personas con discapacidad visual disfrutar de una pieza audiovisual.





Proyecciones

Dentro del apartado de proyecciones la primera de ellas será la Retrospectiva ‘Estimulación precoz’, el 10 de noviembre, a las 17.30 horas, en el salón de actos de Aspapros. Es el homenaje (aplazado del año pasado por la pandemia) al reportero gráfico fallecido Toto Cano, profesional fundamental en la historia de nuestra televisión. Fue corresponsal de TVE en Almería, colaborador con su productora en los inicios de Canal Sur Almería y director y realizador del primer cortometraje sobre discapacidad en Almería: ‘Estimulación precoz’ (1988).



Con la colaboración de la Asociación Aspapros, se proyectará este cortometraje documental, que rememora un antes y un después en el tratamiento de la discapacidad intelectual por medio de la estimulación precoz, desconocida entonces por el gran público, y que llevaba a cabo de manera pionera esta asociación. Tras la proyección intervendrán profesionales, familias y personas usuarias de esta entidad.



El 16 de noviembre, Incluidos En La Sala vivirá el estreno de ‘Olvido y León’, que será en el Museo de Almería a las 19.00 horas. De la mano de la Filmoteca de Andalucía, el Festival Gallo Pedro estrena en Almería ‘Olvido y León’ (2021), una continuación de ‘León y Olvido’ (el orden de los nombres importa), dirigida y escrita por Xavier Bermúdez e interpretada por Marta Larralde, Guillem Jiménez (actor barcelonés que hizo historia al convertirse en el primer intérprete con síndrome de Down en protagonizar una película española, y que falleció en marzo antes de su estreno en salas), Monti Castiñeiras y Rosa Álvarez.



Después de quince años, Olvido (Larralde) ha aceptado que sus problemas no están relacionados con la relación que mantiene con su hermano gemelo, León (Jiménez). Podría abandonarlo, pero ha aceptado que su insatisfacción personal viene de unos poderes que no identifica bien. ‘León y Olvido’ acumuló premios en festivales nacionales e internacionales. Público y crítica reconocieron el buen trabajo del debutante Guillem Jiménez, que realizó un curso de interpretación y pequeños papeles en cortometrajes, telefilmes y películas.



La película se proyectará con subtítulos para personas con deficiencia auditiva y audiodescrita para personas ciegas, con el ánimo de incluir simultáneamente en la sala a todo tipo de público. Al finalizar la proyección habrá un coloquio.





Selección Gallo Pedro en Fical y entrega de premios

El XX Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), organizado por la Diputación Provincial de Almería, abre una ventana a la discapacidad para proyectar entre sus actividades una selección de los cortometrajes presentados al VIII Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro. Las personas asistentes podrán otorgar uno de los seis premios del palmarés inclusivo, el del público; y este será proyectado en una sesión especial de ganadores de FICAL. Será el 23 de noviembre, a las 17.00 horas, en el Teatro Apolo.



El concurso de cortometrajes Gallo Pedro culminará con la entrega de premios en el marco de la V Gala por el Día de la Discapacidad que organiza el Ayuntamiento de Almería, el 3 de diciembre, con la proyección a su término de las obras ganadoras de las seis modalidades. Además se proyectará el cortometraje realizado por el alumnado con discapacidad intelectual en el taller formativo este año ‘Miradas exquisitas’.



Los premios, otorgados por un jurado especial con técnicos y profesionales del mundo de la discapacidad y lo audiovisual, serán: Premio al mejor corto inclusivo, dotado con 500 euros y escultura; Premio al mejor corto almeriense, dotado con 100 euros y escultura; Mención a la mejor dirección, dotada con escultura; Mención al mejor guion inclusivo, dotada con escultura; Mención a la mejor interpretación de la discapacidad, dotada con escultura; Mención reconocida por el público de FICAL, dotada con escultura.





Actividades complementarias

‘Gallo Pedro’ se completará con la tradicional exposición los carteles cinematográficos realizados por el alumnado de diseño gráfico de la Escuela de Arte de Almería a partir de una selección de las obras presentadas a la nueva edición del Concurso de Cortometrajes Gallo Pedro y con Vídeo-fórums con encuentros escolares.



Con el fin de que el alumnado experimente las sensaciones de una persona con limitaciones sensoriales, se proyectarán tres cortometrajes (dos de los ganadores de la VII edición ‘Gallo Pedro’ y uno de la serie de documentales ‘Vidas’ de Verdiblanca) de tres formas diferentes: uno en versión audiodescrita y sin imagen, solo con sonido; otro, sin sonido, solo con imágenes y subtítulos; y el último, con imagen y sonido. Así se desarrollarán los vídeo-fórums presenciales en un centro docente de cada uno de los 4 distritos municipales de la ciudad de Almería. Posteriormente se llevará a cabo un coloquio con personas con discapacidad y el alumnado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

