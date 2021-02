Deportes Almería se prepara para celebrar los IV Juegos Municipales de ‘Formas de Boxeo’ domingo 21 de febrero de 2021 , 18:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La jornada, organizada por el club Lola Boxing, se celebrará el 27 de febrero, con las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias Una disciplina llena de desafíos, concentración y sobre todo respeto. El boxeo sigue en plena forma en la ciudad de Almería y su afición se recuerda desde mucho tiempo atrás. Gracias a clubes como Lola Boxing, que colabora con el Patronato Municipal de Deportes, esta disciplina continúa enseñando entre los más pequeños a respetar al prójimo o luchar por conseguir un objetivo. Y es que, debido al éxito de ‘Formas de Boxeo’, se ha puesto en marcha la cuarta edición de la competición sin contacto dentro de los 36º Juegos Deportivos Municipales del PMD. Coordinada por el club Lola Boxing que tiene como finalidad fomentar la práctica del deporte entre pequeños para impartir esta pasión por un deporte donde podrán aprender técnicas sin contacto, cumpliendo las medidas sanitarias. Será el 27 de febrero de 10:00 a 13:00 horas cuando se celebre la jornada y desde sus inicios, han participado niños y niñas de temprana edad. Para esta edición, podrán participar almerienses con edades comprendidas entre 8 y 16 años en las categorías de benjamines, alevines, infantiles y cadetes. La actividad se celebrará con las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias. Será en el gimnasio Zona-Sport, con ventilación, todos los participantes llevarán mascarillas, y en cada sesión sólo habrá tres alumnos y dos árbitros, con distancia de seguridad y sin contacto. Y, sin público. Y todos los materiales se desinfectarán entre cada participante. Las formas que se jugarán serán las de comba, sombra, saco y manoplas en el Gimnasio Zona Sport de Almería y la coordinadora, Lola Martínez, ha animado “a participar a todos los que tengan pasión por el boxeo. Somos conscientes de que es un camino difícil, pero no imposible y se anima a los chicos y chicas desde los 8 a 16 años a romper estereotipos en cuanto a la práctica del boxeo, e incidir en los beneficios que aportan el entrenamiento tanto a nivel físico y psicológico, en todas las edades y condiciones físicas”. De esta forma, ha matizado que “desde Club Lola Boxing seguimos apostando por el deporte adaptándonos siempre a las circunstancias actuales y de esta forma poder devolver la ilusión a los jóvenes deportistas constancia, disciplina y capacidad de adaptación eso es lo mejor que podemos transmitir a nuestros deportistas”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.