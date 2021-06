Capital Almería se promociona en 30 estaciones del Metro de Madrid martes 08 de junio de 2021 , 19:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Carlos Sánchez presenta la iniciativa, con el eslogan ‘Almería, seguros de verte, encantados de tenerte’



“El turista madrileño busca todo lo que no tiene en su ciudad. Quiere un destino no masificado, donde disfrutar de espacios abiertos, el cielo azul, playas despejadas. Es el turismo slow y es también lo que ofrece la ciudad de Almería”. Con estas palabras ha anunciado el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, la campaña turística que el Ayuntamiento de Almería va a poner en marcha en las estaciones de Metro de Madrid desde el 15 hasta el 28 de junio, “que nos garantizará un impacto visual de millones de personas”.



Serán un total de 30 estaciones de metro y 50 ubicaciones, con un mensaje cercano y claro: ‘Almería, seguros de verte, encantados de tenerte’. Carlos Sánchez explica que “con este eslogan hacemos referencia a dos cuestiones importantes: la seguridad y la hospitalidad de los almerienses. En primer lugar, sabiendo que al igual que en 2020 es importante dotar de seguridad, tranquilidad y espacios abiertos al destino turístico. Es lo que busca el público de grandes capitales como Madrid. Y ahí, si ya el año pasado fuimos de los primeros en implantar un Plan de Contingencia de Playas y certificar nuestras playas y espacios turísticos con el sello ‘Safe Tourism’ del Instituto de Calidad Turística del Gobierno de España, ahora lo hacemos con el mérito de que el propio Ministerio de Turismo ha reconocido a Almería como uno de los seis destinos más seguros de España”. El segundo aspecto “hace referencia a la hospitalidad que caracteriza a los almerienses, y que recibiremos con los brazos abiertos a los turistas”.



Carlos Sánchez ha enumerado las estaciones de metro donde se ubicarán la publicidad, algunas en varios espacios: Renfe Atocha, Chamartín, Cuatro Caminos, Pacífico, Plaza de Castilla, Goya, Manuel Becerra, Noviciado, Ópera, Argüelles, Callao, Embajadores, Legazpi, Moncloa, Plaza de España, Alonso Martínez, Avenida América, Bilbao, Diego de León, Chueca, Estación del Arte, Núñez de Balboa, Oporto, Ciudad Universitaria, Guzmán el Bueno, Méndez Álvaro, Nuevos Ministerios, Sainz de Baranda, Colombia y Plaza Elíptica.



La campaña visualmente se acompaña de imágenes que reflejan la belleza natural de Almería y que van vinculadas a la campaña presentada en Fitur 'Si hay que empezar que sea por la A de Almería'. De esta manera, la espera en el andén del metro permitirá dejar volar la imaginación con unas vacaciones en Almería a través de una imagen icónica de la Iglesia de Cabo de Gata impresa en el cartel, o bucear en aguas cristalinas con la foto de un submarinista en la costa almeriense en formato de 2 x 1,5 metros, así como otras como la arquitectura del patrimonio de la ciudad, el espectacular Arrecife de las Sirenas, o un almeriense extendiendo las manos en clara simbología de hospitalidad, entre otras fotografías que han sido cuidadosamente seleccionadas para esta campaña específica para el público madrileño, aunque una ciudad tan cosmopolita permitirá su contemplación por personas procedentes de los lugares más variopintos del mundo.

